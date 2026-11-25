Ülkenin anayasasında ya da resmi kayıtlarında başkent olarak belirlenmiş herhangi bir şehir veya yerleşim yeri bulunmuyor. Küçük yüzölçümü ve sınırlı nüfus, ayrı bir başkent ilan edilmesi gereğini ortadan kaldırıyor.

Bu özelliği sayesinde Naoero, dünyada resmi olarak ilan edilmiş başkenti olmayan tek devlet olarak biliniyor.