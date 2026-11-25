Dünyada Başkenti Olmayan Tek Ülke: Birkaç Saat Yürüyerek Tüm Ülke Dolaşılıyor
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Pasifik Okyanusu'nun Mikronezya bölgesinde yer alan Naoero Cumhuriyeti (Nauru), dünya haritasında benzersiz bir konuma sahip. Yalnızca 21 kilometrekarelik ülkede hiçbir şehir bulunmuyor. Bu sebepten ötürü de anayasasında başkent olarak tanımlanmış bir yerleşim yeri yer almıyor. Üstelik adanın çevresi yürüyerek birkaç saat içinde dolaşılabiliyor.
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Yalnızca 21 kilometrekarelik yüzölçümüyle Naoero, dünyanın en küçük üçüncü devleti olarak kayıtlara geçiyor.
Yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı ülkede başkent ilan edilmesine ihtiyaç duyulmamış.
Meclis ve hükümet ofisleri adanın güneyindeki Yaren bölgesinde bir araya geliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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