Harvard Yetişkin Gelişimi Çalışması adıyla bilinen araştırma, Büyük Buhran'ın en sert yıllarında Harvard'ın ikinci sınıf öğrencisi 268 gencin sağlık durumlarının takip edilmesiyle başladı. Bu grubun içinde ileride ABD Başkanı olacak John F. Kennedy ile Washington Post'un uzun yıllar yayın yönetmenliğini yapan Ben Bradlee de bulunuyordu. Harvard o dönemde yalnızca erkek öğrenci kabul ettiği için çalışmaya kadınlar ilk günden katılamadı, katılımcıların eşleri ancak sonradan araştırmaya dahil edildi.

Bilim insanları zamanla çalışmayı genişleterek Boston'un yoksul mahallelerinde büyüyen 456 genci de izlemeye aldı ve böylece ayrıcalıklı bir çevrede yetişenlerle zor koşullarda büyüyenlerin hayatını yan yana karşılaştırma imkânı buldu. Katılımcıların çocukları da araştırmaya eklenince sayıları 1.300'ü bulan ikinci bir kuşak, erken yaş deneyimlerinin sağlığı ve yaşlanmayı nasıl etkilediğini göstermek için izlenmeye başlandı. Tıbbi kayıtlardan yüzlerce yüz yüze görüşmeye uzanan bu geniş veri havuzunun sonunda ortaya çıkan tablo ise parayla ya da başarıyla ölçülen bir mutluluk hikâyesinden çok farklıydı.