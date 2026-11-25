Uzun ve Mutlu Yaşamın Sırrı Para Değilmiş!
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Harvard Üniversitesi'nin 1938'den bu yana sürdürdüğü ve dünyanın en uzun soluklu yetişkin yaşamı araştırmalarından biri sayılan çalışması, mutlu bir yaşamın sırrına dair pek çok kişinin tahmininin tersini söyleyen bir sonuca ulaştı. Seksen yılı aşkın süredir yüzlerce insanın hayatını adım adım izleyen bilim insanları, sağlığı ve mutluluğu belirleyen asıl etkenin para, şöhret ya da kariyer başarısı olmadığını açıkladı. Çalışmayı bugün yöneten psikiyatrist Robert Waldinger'a göre kazanç tablosundan çok, insanın çevresindeki bağların nasıl bir kalitede olduğu uzun yaşam ve huzur için belirleyici oldu.
Kaynak: Harvard Gazette
Harvard mutluluk araştırması 1938'de 268 üniversite öğrencisini izlemeye başladı ve hâlâ sürüyor.
Uzun ve mutlu yaşamı belirleyen şey para ya da şöhret değil, yakın ilişkilerin kalitesi.
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