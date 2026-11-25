Galatasaray'da Düğün Heyecanı! Yunus Akgün'ün Evleneceği İddia Edildi
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Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Uzun süredir Tuğçe Alaca ile aşk yaşayan ve geçtiğimiz yıl evlilik yolunda ilk adımı atan futbolcunun nikâh masasına oturmaya hazırlandığı öğrenildi. Çiftin 27 Kasım Cuma günü evleneceği iddia edildi.
Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'ün nişanlısı Tuğçe Alaca ile evleneceği iddia edildi.
Yunus Akgün ile Tuğçe Alaca'nın düğün tarihi ortaya çıktı iddiası!
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