Yunus Akgün, 1 Ocak 2025'te sevgilisi Tuğçe Alaca ile teknede çekilen ve evlilik teklifine ait olduğu belirtilen fotoğrafları Instagram hesabından paylaşmıştı.

Futbolcu, romantik karelere 'Bu yıldan kalan en güzel an' notunu düşerken Tuğçe Alaca ise 'Bu yılın bana en güzel hediyesi' ifadelerini kullanmıştı.

Yunus Akgün, geçtiğimiz yıl eylül ayında milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı nişan hazırlıkları için değerlendirmişti.

Elinde çiçeği ve çikolatasıyla Tuğçe Alaca'nın ailesinin evine giden milli futbolcu, 8 Eylül 2025'te aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı.