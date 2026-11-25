Avustralya'nın güneydoğusunda yaşayan, erkekleri parlak mavi renkli superb fairy-wren kuşları, bu konuda en çok incelenen türlerden biri. ANU'dan Robert Magrath ve Thomas Bennett'in 2011'de Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayımlanan çalışmasında kuşlara noisy miner adlı kuşun alarm çağrıları dinletildi ve fairy-wren'lerin bu sesi duyunca korunaklı bir yere kaçması yalnızca bölgede noisy miner'lar yaşıyorsa görüldü; yolun miner'ların bulunmadığı tarafındaki kuşlar aynı sese tepki vermedi. Bu bulgu, kuşların her gürültüye değil, çevrelerindeki komşuların çağrısına tepki verdiğini ve anlamı yaşadıkları yerde öğrenmeleri gerektiğini düşündürdü.

Magrath ve ekibi bu fikri 2015'te Current Biology'de yayımlanan deneyle sınadı: kuşlara önce hiç tanımadıkları sesler dinletildi, ardından iki gün boyunca bu sesler gökyüzünde süzülen bir yırtıcı kuş görüntüsüyle birlikte çalındı. Eğitimin sonunda kuşların çoğu, ortada yırtıcı olmasa bile yeni sesi duyar duymaz kaçtı; yani anlamsız bir ses, tehlikeyle eşleştirildiği anda alarma dönüşmüş oldu.