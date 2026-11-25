Hayvanlar Birbirinin Dilini Gerçekten Anlıyor mu: Bilim İnsanları Maymun ve Kuş Deneyleriyle Cevabı Buldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ormanda bir kuş alarm çağrısı yaptığında, sesi duyan yalnızca kendi türünden olanlar değil, çevredeki başka türler de bir anda tetikte bekleyebiliyor. Bilim insanları son yıllarda hayvanların başka türlerin tehlike seslerini yalnızca duymadığını, bazen anlamını sıfırdan öğrenip buna göre davrandığını sahada yaptıkları deneylerle gösterdi. Kuşlardan maymunlara ve köpeklere uzanan bu araştırmalar, hayvanların birbirinin 'dilini' hangi ölçüde anladığına dair şaşırtıcı ama sınırları olan bir tablo çiziyor.
Kaynak: Current Biology, Phys.org / ANU, St Andrews Üniversitesi, Science
Hayvanlar birbirinin alarmını anlayabiliyor: superb fairy-wren kuşları komşu türlerin çağrısını yaşadıkları yerde öğreniyor.
Taï Ormanı'ndaki boynuzgagalar, Diana maymunlarının kartal alarmına tepki verip leopar alarmını görmezden geliyor.
Köpekler insan sözünü hem kelimeyle hem tonla işliyor ama ne anladıkları hâlâ tartışmalı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın