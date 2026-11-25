IV. Murad tahta çıktığında ağabeyi II. Osman, 1622'de yeniçerilerin ayaklanmasıyla tahttan indirilip öldürülmüştü. Genç padişah, benzer bir isyanın yeniçerilerin toplandığı kahvehanelerde planlanabileceğinden korkuyordu. 1633'te kahveyi yasakladı ve kahvehaneleri kapattırdı. Anlatılanlara bakılırsa geceleri kılık değiştirip sokaklarda dolaşıyordu. İlk kez yakalananlar dayakla cezalandırılıyor, ikinci kez yakalananlar ise bir çuvala konup Boğaz'a atılıyordu.

Sert cezalar bile İstanbulluları kahveden vazgeçiremedi. İnsanlar kahvelerini gizlice içmeye devam etti, yasak da Murad'ın ölümünden sonra farklı dönemlerde yeniden gündeme geldi. 18. yüzyılın sonuna gelindiğinde yasaklar tamamen ortadan kalktı. Bugün Türk kahvesinin ve kahvehane kültürünün bu kadar köklü olması, kahvenin bu mücadeleden galip çıktığının en açık kanıtı.