Osmanlı'da Kahve Neden Yasaklanmıştı?
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Kahve, 1500'lerin başında İstanbul'a ulaştı ve kısa sürede kahvehaneler şehrin en kalabalık buluşma yerleri arasına girdi. Ne var ki Osmanlı'da kahve içmek bazı dönemlerde ağır cezası olan bir suç sayıldı. Yasakların arkasındaki asıl neden kahvenin kendisinden çok, kahvehanelerde bir araya gelen insanlardı. Özellikle IV. Murad döneminde yasak en sert halini aldı.
Kahvehaneler, farklı kesimden insanları bir araya getirdiği için yönetimi tedirgin etti.
IV. Murad kahveyi yasakladı ama kahve sonunda bu mücadeleden galip çıktı.
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