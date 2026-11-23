İzlanda'da kişinin sabit bir aile soyadı yok. Her kişi, ebeveynlerinden birinin adına ek getirilerek adlandırılıyor. Soyadları ailede kalmıyor, her nesilde değişiyor.

Babanın adı önce tamlayan hâline çevriliyor, ardından oğul için 'son', kız için 'dóttir' eki ekleniyor. Jón'un oğlunun soyadı Jónsson, kızının soyadı Jónsdóttir oluyor. Jón adlı babanın çocukları Anna ve Bjarni ise Anna Jónsdóttir ve Bjarni Jónsson adlarını taşıyor. Yani kardeşlerin soyadı bile farklı olabiliyor.

Baba adı yerine anne adı kullanmak da yasal. Helga'nın oğlu Helguson, kızı Helgudóttir oluyor. Annenin çocuk yetiştirmedeki rolünün güçlü olması, babanın yokluğu ya da anne soyunu öne çıkarma isteği bu seçimi getirebiliyor. İki ebeveynin adını birlikte kullanmak da mümkün ama günlük hayatta çoğu kişi tek ebeveynin adını tercih ediyor.

2019'da çocuk anlamına gelen cinsiyetsiz 'bur' eki de kullanıma girdi. Jón'un çocuğu Jónsson ya da Jónsdóttir yerine Jónsbur olabiliyor. Düzenleme, resmî adlandırmayı daha kapsayıcı yapmayı amaçlıyor.