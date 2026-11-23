Nakit Kullanımı Azalırken ATM Sayıları Nasıl Değişiyor?
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Kartla, telefonla ya da karekodla ödeme yapmak alışkanlık hâline geldikçe cüzdanda nakit taşıyanların sayısı azalıyor. Peki sokaktaki ATM'lere ne oluyor? Merkez bankalarının ve ödeme kuruluşlarının en son verileriyle, ATM sayılarının ülkeden ülkeye nasıl değiştiğini ve nakde erişimi korumak için hangi adımların atıldığını derledik.
1. Euro Bölgesi'nde ATM'ler azalmaya devam ediyor
2. Avrupa'da nakit hâlâ ödemelerin yarısında
3. Almanya'da ATM sayısı yüzde 3 azaldı
4. İsveç'te nakitle ödeyenler yüzde 5'e indi
5. İsveç'te bankalara yasal mesafe zorunluluğu var
6. İngiltere'de ücretsiz ATM'ler hızla azalıyor
7. İngiltere nakde erişimi yasayla güvenceye aldı
8. Hollanda'da bankalar ATM'lerini birleştirdi
9. Türkiye'de ATM sayısı artıyor
10. Türkiye'de ATM'ler giderek ortaklaşıyor
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