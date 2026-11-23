Kartla, telefonla ya da karekodla ödeme yapmak alışkanlık hâline geldikçe cüzdanda nakit taşıyanların sayısı azalıyor. Peki sokaktaki ATM'lere ne oluyor? Merkez bankalarının ve ödeme kuruluşlarının en son verileriyle, ATM sayılarının ülkeden ülkeye nasıl değiştiğini ve nakde erişimi korumak için hangi adımların atıldığını derledik.