Ciro yapılan satışların toplamı, kâr bu satışlardan giderler düşüldükten sonra kalan, nakit ise o an kasada ya da bankada gerçekten duran para. Temsili bir örnekle yılda 10 milyon TL ciro ve 1 milyon TL kâr eden bir şirketin kasasında, ödemeleri yapacak kadar para olmayabilir. Çünkü kâr, paranın ne zaman kasaya girdiğini göstermez.