Bir Şirketin Çok Satış Yaparken Bile Para Sıkıntısı Çekebilmesinin 9 Nedeni
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Mahallenin en kalabalık fırını her sabah kuyrukla açılıyor ama sahibi ay sonunda tedarikçisine ödeme yapmakta zorlanıyor olabilir. İlk bakışta çelişkili görünse de satış yapmakla kasada para bulundurmak aynı şey değil. İşte bol satış yapan bir şirketin bile nakit sıkıntısına düşebilmesinin başlıca nedenleri! (Yazıdaki rakamlar temsili örneklerdir.)
1. Ciro, kâr ve kasadaki nakit üç ayrı şey
2. Vadeli satışta para aylar sonra gelir
3. Geciken tahsilatlar alacağı büyütür
4. Depodaki stok, bağlanmış para demektir
5. Ödemeler tahsilattan önce gelir
6. Hızlı büyümek daha fazla nakit ister
7. Vergiler tahsilatı beklemez
8. Yatırım harcamaları nakdi bir anda çeker
9. Kredi geri ödemeleri gider sayılmaz ama kasadan çıkar
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