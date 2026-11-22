Üniversite Mezunu Olmak Ülkelere Göre Gelir Üzerinde Nasıl Bir Değişime Yol Açıyor?
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'Okusan da iş bulamıyorsun' sözünü sık duysak da veriler üniversite diplomasının gelir üzerinde hâlâ belirgin bir etkisi olduğunu gösteriyor. Bu yazıda OECD'nin Education at a Glance veri tabanındaki göreli kazanç göstergesini kullandık: 25-64 yaş arasındaki tam zamanlı ve tüm yıl çalışan yükseköğretim mezunlarının kazancı, lise mezunlarının kazancıyla (100 kabul edilerek) karşılaştırılıyor. Veriler çoğu ülke için 2024 yılına ait; bazı ülkelerde en son veri 2022 ya da 2023 yılına ait.
1. OECD ortalaması: Yüzde 51 daha fazla
2. Kolombiya: Yaklaşık 2,5 katı
3. Şili ve Kosta Rika: İki katına yakın
4. Güney Afrika ve Brezilya: OECD dışındaki uç örnekler
5. ABD: Yüzde 70'e yakın fark
6. Türkiye: Yüzde 53 daha fazla
7. İskandinavya: Fark en düşük
8. Lisans ile yüksek lisans arasında büyük fark var
9. Okunan bölüm de belirleyici
10. Kadınlar aynı diplomayla daha az kazanıyor
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