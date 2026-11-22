'Okusan da iş bulamıyorsun' sözünü sık duysak da veriler üniversite diplomasının gelir üzerinde hâlâ belirgin bir etkisi olduğunu gösteriyor. Bu yazıda OECD'nin Education at a Glance veri tabanındaki göreli kazanç göstergesini kullandık: 25-64 yaş arasındaki tam zamanlı ve tüm yıl çalışan yükseköğretim mezunlarının kazancı, lise mezunlarının kazancıyla (100 kabul edilerek) karşılaştırılıyor. Veriler çoğu ülke için 2024 yılına ait; bazı ülkelerde en son veri 2022 ya da 2023 yılına ait.