Yapay zekâ araçlarını günlük işlerinde kullanmayı seviyorsun ama işin mutfağındaki teknik terimler senin için şimdilik biraz yabancı. Zaten iyi bir kullanıcı olmak için arka plandaki tüm mühendislik kavramlarını ezbere bilmeye de gerek yok. Yine de 'token' ve 'halüsinasyon' gibi temel kavramları öğrenmek, bu araçlardan çok daha doğru sonuçlar almanı sağlayabilir.