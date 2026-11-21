İngilizcesi 'Large Language Model' olan Büyük Dil Modeli; devasa metin verileriyle eğitilen, insan dilini anlayıp anlamlı metinler üretebilen yapay zeka sistemlerine (örneğin GPT-4, Claude, Gemini) verilen genel isimdir.
Token, MCP, LLM… Yapay Zekâ Terimlerine Ne Kadar Hakimsin?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Günlük hayatta yapay zekâ araçlarıyla sohbet etmek, görsel üretmek ya da metin yazdırmak artık çok sıradan. Peki işin mutfağında dönen kavramlara ne kadar aşinasın? Sağda solda sürekli karşımıza çıkan bu teknik kısaltmalar ve terimler senin için ne ifade ediyor?
1. Yapay zekâ araçlarıyla sohbet ederken sıkça duyduğumuz "LLM" kısaltmasının Türkçe karşılığı nedir?
2. Yapay zekâ dünyasının "USB-C girişi" olarak da tanımlanan MCP (Model Context Protocol), dil modellerinin bilgisayarındaki yerel dosyalara, veri tabanlarına ve farklı uygulamalara tek bir standart üzerinden bağlanmasını sağlayan açık kaynaklı bir protokol müdür?
3. Yapay zekâ modellerinde metinlerin işlenme birimi ve kullanım sınırını belirleyen "Token" tam olarak neyi ifade eder?
4. Bir yapay zekâ modelinin kendinden çok emin ve ikna edici bir dille tamamen uydurma, yanlış bilgi vermesi durumuna ne ad verilir?
5. Bir yapay zekaylâ konuşurken geçmiş mesajları unutmadan, tek seferde aklında tutabildiği maksimum bilgi kapasitesine ne denir?
6. Önceden eğitilmiş genel bir yapay zekâ modelini, belirli bir alanda (örneğin sadece hukuk veya tıp metinlerinde) uzmanlaşması için özel bir veri setiyle yeniden eğitme işlemine ne denir?
7. Yapay zekâ API'lerinde ve geliştirici panellerinde genellikle 0 ile 2 arasında ayarlanabilen "Temperature" (Sıcaklık) parametresi, modelin hangi özelliğini doğrudan değiştirir?
8. Bir yapay zekâ modeline aynı soruyu, aynı ayarlarla ve kelimesi kelimesine aynı komutla (prompt) iki farklı zamanda sorduğunda her zaman birebir aynı metin yanıtını alabilir misin?
9. Bir yapay zekâ modeline daha önce hiç görmediği bir görevi, komutta (prompt) hiçbir örnek göstermeden tek seferde doğrudan yaptırma yeteneğine literatürde ne ad verilir?
İyi bir kullanıcısın!
Bilinçli bir yapay zekâ takipçisisin!
İleri seviye bir merak ve ilgiye sahipsin!
Gerçek bir yapay zekâ kurdusun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın