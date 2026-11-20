Kargo kapına geldiğinde içinden çıkan şey büyük ihtimalle bir kıyafet ya da ayakkabı; geri gönderdiğin kutunun içinde de çoğu zaman yine onlar oluyor. Satın alma verileri için Eurostat'ın hane halkı araştırmasını kullandık: Oranlar, son üç ayda internetten alışveriş yapanlar arasında ilgili ürünü alanların payını gösteriyor ve ürün kırılımı en son 2024 yılı için yayımlandı (AB ortalaması ve Türkiye). İade verileri ise ABD ve Almanya'daki araştırmalara ait.