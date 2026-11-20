İnsanlar İnternetten En Çok Neyi Satın Alıyor, En Çok Neyi İade Ediyor?
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Kargo kapına geldiğinde içinden çıkan şey büyük ihtimalle bir kıyafet ya da ayakkabı; geri gönderdiğin kutunun içinde de çoğu zaman yine onlar oluyor. Satın alma verileri için Eurostat'ın hane halkı araştırmasını kullandık: Oranlar, son üç ayda internetten alışveriş yapanlar arasında ilgili ürünü alanların payını gösteriyor ve ürün kırılımı en son 2024 yılı için yayımlandı (AB ortalaması ve Türkiye). İade verileri ise ABD ve Almanya'daki araştırmalara ait.
1. Giyim, ayakkabı ve aksesuar açık ara zirvede
2. Yemek siparişinde Türkiye Avrupa'nın önünde
3. Market alışverişi Türkiye'de çok daha yaygın
4. Kozmetik ve güzellik ürünleri üst sıralarda
5. Mobilya ve ev ürünleri de sepette
6. Hizmetlerde dizi ve film abonelikleri önde
7. İnternetten alınanlar daha çok iade ediliyor
8. İadelerde de zirve modanın
9. Almanya, Avrupa'nın iade şampiyonu
10. Sahte iadeler de büyüyen bir sorun
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