Sıfır Fiyat Etkisi Nedir? “Bedava” Kelimesi Neden Hesabımızı Şaşırtabilir?
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Kargonun bedava olması için sepete aslında ihtiyacın olmayan bir ürün eklediğin oldu mu? Ya da bir standın önünde, istemediğin halde ücretsiz anahtarlığı almak için sıraya girdiğin? Fiyatın sıfıra inmesi sadece küçük bir indirim değil, kararlarımızı bambaşka bir şekilde etkileyen psikolojik bir eşik.
1. Sıfır, sıradan bir fiyat değil
2. Ünlü çikolata deneyi
3. Fiyat farkı aynı, karar bambaşka
4. Bedavanın kaybettirecek bir şeyi yokmuş gibi gelir
5. Ücretsiz kargo sepeti büyütebilir
6. Deneme süresi bitince unutulan abonelikler
7. Bedava, bazen veriyle ödenir
8. Bedava ürün, yanındaki ürünü daha değerli gösterebilir
9. Sıfır fiyat etkisini iyiye de kullanmak mümkün
10. Kendine sorabileceğin basit bir soru
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