Kargonun bedava olması için sepete aslında ihtiyacın olmayan bir ürün eklediğin oldu mu? Ya da bir standın önünde, istemediğin halde ücretsiz anahtarlığı almak için sıraya girdiğin? Fiyatın sıfıra inmesi sadece küçük bir indirim değil, kararlarımızı bambaşka bir şekilde etkileyen psikolojik bir eşik.