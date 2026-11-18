Norveç'te Görenleri Şaşırtan Vitrin: “Dikkatiniz Satılık Değil”
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Oslo'daki bir giyim mağazasının vitrininde dev harflerle 'This is a Meta-free shop' yazıyor. Yani marka, Facebook ve Instagram'a reklam vermeyi bıraktığını belirtiyor.
Afişin sahibi, Norveçli giyim markası Northern Playground. Marka, aynı zamanda Meta'nın takip piksellerini kullanmadığını söylüyor.
Söz konusu vitrinin fotoğrafını X'te Mynet'in Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım paylaştı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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