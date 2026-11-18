Markanın açıklamasına göre Kasım 2025'e kadar reklam bütçesinin neredeyse tamamı Meta'ya gidiyordu. Şirket 2024'te Facebook ve Instagram reklamlarına 2,1 milyon Norveç kronu harcamış; bu da ayda yaklaşık 150 bin krona denk geliyor.

Northern Playground'a göre bu reklamlar markayı gerçekten ilgilenmeyen pek çok kişinin akışına da taşıyordu. Reklama tıklayanların büyük kısmı ise birkaç saniye içinde siteden çıkıyordu.