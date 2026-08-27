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META, ABD ile Uzlaştı: Instagram ve Facebook'ta Çocuklara 'Günde 2 Saat Sınırı' Getirildi

META, ABD ile Uzlaştı: Instagram ve Facebook'ta Çocuklara 'Günde 2 Saat Sınırı' Getirildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.08.2026 - 12:40
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Meta, ABD'deki milyarlarca dolarlık davada geri adım atarak gençlerin Facebook ve Instagram kullanımına yönelik devrim niteliğinde kısıtlamalar getirmeyi kabul etti. Alınan tarihi kararla birlikte gençler platformlarda günde en fazla iki saat vakit geçirebilecek, gece yarısı ile sabah saatleri arasındaki erişim ise tamamen ebeveynlerin kontrolüne bırakılacak. Güney Kore Medya ve İletişim Komisyonu, Meta'nın bağımlılığı önlemeye yönelik kabul ettiği bu katı tedbirlerin sadece bir ülkeyle sınırlı kalmayıp tüm dünyada standart haline getirilmesi gerektiğini açıkladı.

Kaynak: https://www.haberturk.com/ekonomi/met...
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ABD eyaletleriyle masaya oturan sosyal medya devi Meta, platformlarının gençlerin ruh sağlığına zarar verdiği iddialarıyla açılan davada geniş çaplı bir uzlaşma yoluna gitti.

ABD eyaletleriyle masaya oturan sosyal medya devi Meta, platformlarının gençlerin ruh sağlığına zarar verdiği iddialarıyla açılan davada geniş çaplı bir uzlaşma yoluna gitti.

Habertürk'ten Cem Özenen'in haberine göre; şirkete maliyeti 16,7 ile 18 milyar dolar arasında olacağı tahmin edilen bu devasa anlaşma kapsamında, 13 ile 17 yaş arasındaki kullanıcıların dijital alışkanlıklarını doğrudan etkileyecek adımlar atılıyor. Önümüzdeki on yıllık süreci kapsayan plana göre, gençler Instagram ve Facebook uygulamalarını günlük maksimum iki saat kullanabilecek. Çocukların uyku düzenini ve zihinsel gelişimini korumak amacıyla gece yarısından sabah 06.00'ya kadar olan zaman diliminde hesaplara giriş, sadece ailelerin vereceği onayla mümkün olacak. Öğrencilerin eğitim hayatının aksamaması için de okul saatleri olan 08.00 ile 15.00 arasındaki tüm anlık bildirimler otomatik olarak devre dışı bırakılacak ve yaşa uygun olmayan içeriklere erişim zorlaştırılacak.

Ortaya çıkan bu uzlaşma, teknoloji devinin temel çalışma prensiplerini kökten değiştirmese de çocukların dijital dünyadaki güvenliği adına atılmış en kapsamlı yasal adım olarak görülüyor. Colorado Başsavcısı Phil Weiser, asıl amaçlarının çocukların güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayarak, elde edilen sonucun herhangi bir mahkeme kararından çok daha etkili ve geniş çerçeveli olduğunun altını çizdi. Öte yandan mevcut anlaşma, hedeflenmiş reklamlar, beden algısını olumsuz etkileyebilecek içerikler veya kişiselleştirilmiş algoritma önerileri gibi Meta'nın asıl gelir kaynaklarına doğrudan bir müdahale içermiyor. Yasal süreçte herhangi bir kural ihlali yapmadığını savunan Meta'nın kasasından çıkacak olan milyarlarca dolarlık tazminat bedeli, dev şirketin sadece birkaç aylık kârına denk geliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde atılan bu tarihi adım, küresel regülatörlerin de hızla dikkatini çekti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde atılan bu tarihi adım, küresel regülatörlerin de hızla dikkatini çekti.

Güney Kore Medya ve İletişim Komisyonu, Meta'nın bağımlılığı önlemeye yönelik kabul ettiği bu katı tedbirlerin sadece bir ülkeyle sınırlı kalmayıp tüm dünyada standart haline getirilmesi gerektiğini açıkladı. Teknoloji şirketlerinin gençleri koruma noktasında daha fazla inisiyatif alması gerektiğine inanan komisyon yetkilileri, platformlardaki beğeni sayıları ve sürekli uygulamaya geri çağıran bildirimler gibi tetikleyici unsurların evrensel çapta yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu. Güney Kore parlamentosu halihazırda 14 yaş altı çocuklar için sosyal medyanın tamamen yasaklanmasını ve 19 yaşına kadar olan gençler için de algoritmaların sınırlandırılmasını içeren yedi farklı yasa tasarısını tartışmaya devam ediyor.

Tüm bu gelişmeler, sosyal medya dünyasında yeni bir denetim çağının başladığına işaret ediyor. Uzmanlar, YouTube, TikTok ve Snapchat gibi diğer devasa platformların da benzer kuralları benimsemesi durumunda kısıtlamaların çok daha katı bir yapıya bürünebileceğini belirtiyor. Dünyanın dört bir yanında hükümetler yeni nesilleri zararlı dijital içeriklerden uzak tutmak için harekete geçerken, Avustralya'nın 16 yaşından küçüklere getirmeyi planladığı sosyal medya yasağı da bu büyüyen küresel farkındalığın en somut örnekleri arasında yerini alıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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