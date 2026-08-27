META, ABD ile Uzlaştı: Instagram ve Facebook'ta Çocuklara 'Günde 2 Saat Sınırı' Getirildi

Habertürk'ten Cem Özenen'in haberine göre; şirkete maliyeti 16,7 ile 18 milyar dolar arasında olacağı tahmin edilen bu devasa anlaşma kapsamında, 13 ile 17 yaş arasındaki kullanıcıların dijital alışkanlıklarını doğrudan etkileyecek adımlar atılıyor. Önümüzdeki on yıllık süreci kapsayan plana göre, gençler Instagram ve Facebook uygulamalarını günlük maksimum iki saat kullanabilecek. Çocukların uyku düzenini ve zihinsel gelişimini korumak amacıyla gece yarısından sabah 06.00'ya kadar olan zaman diliminde hesaplara giriş, sadece ailelerin vereceği onayla mümkün olacak. Öğrencilerin eğitim hayatının aksamaması için de okul saatleri olan 08.00 ile 15.00 arasındaki tüm anlık bildirimler otomatik olarak devre dışı bırakılacak ve yaşa uygun olmayan içeriklere erişim zorlaştırılacak.

Ortaya çıkan bu uzlaşma, teknoloji devinin temel çalışma prensiplerini kökten değiştirmese de çocukların dijital dünyadaki güvenliği adına atılmış en kapsamlı yasal adım olarak görülüyor. Colorado Başsavcısı Phil Weiser, asıl amaçlarının çocukların güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayarak, elde edilen sonucun herhangi bir mahkeme kararından çok daha etkili ve geniş çerçeveli olduğunun altını çizdi. Öte yandan mevcut anlaşma, hedeflenmiş reklamlar, beden algısını olumsuz etkileyebilecek içerikler veya kişiselleştirilmiş algoritma önerileri gibi Meta'nın asıl gelir kaynaklarına doğrudan bir müdahale içermiyor. Yasal süreçte herhangi bir kural ihlali yapmadığını savunan Meta'nın kasasından çıkacak olan milyarlarca dolarlık tazminat bedeli, dev şirketin sadece birkaç aylık kârına denk geliyor.