META, ABD ile Uzlaştı: Instagram ve Facebook'ta Çocuklara 'Günde 2 Saat Sınırı' Getirildi
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Kaynak: https://www.haberturk.com/ekonomi/met...
Meta, ABD'deki milyarlarca dolarlık davada geri adım atarak gençlerin Facebook ve Instagram kullanımına yönelik devrim niteliğinde kısıtlamalar getirmeyi kabul etti. Alınan tarihi kararla birlikte gençler platformlarda günde en fazla iki saat vakit geçirebilecek, gece yarısı ile sabah saatleri arasındaki erişim ise tamamen ebeveynlerin kontrolüne bırakılacak. Güney Kore Medya ve İletişim Komisyonu, Meta'nın bağımlılığı önlemeye yönelik kabul ettiği bu katı tedbirlerin sadece bir ülkeyle sınırlı kalmayıp tüm dünyada standart haline getirilmesi gerektiğini açıkladı.
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ABD eyaletleriyle masaya oturan sosyal medya devi Meta, platformlarının gençlerin ruh sağlığına zarar verdiği iddialarıyla açılan davada geniş çaplı bir uzlaşma yoluna gitti.
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Amerika Birleşik Devletleri'nde atılan bu tarihi adım, küresel regülatörlerin de hızla dikkatini çekti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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