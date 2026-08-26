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Felaketin Sırrı Çözüldü: Nepal'de Yüzlerce Kişinin Kaybolduğu Selin Ardından Ölümcül Doğa Olayı Çıktı

Felaketin Sırrı Çözüldü: Nepal'de Yüzlerce Kişinin Kaybolduğu Selin Ardından Ölümcül Doğa Olayı Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.08.2026 - 21:06
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Nepal ve Tibet'te yüzlerce kişinin kaybolmasına neden olan yıkıcı sel felaketinin ardındaki sır perdesi aralanıyor. Uzmanların uydu görüntülerinden elde ettiği ilk bulgular, dağın zirvesinden koparak vadiye çakılan devasa bir 'buz çığının' felaketin ana tetikleyicisi olabileceğini gösteriyor.

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Nepal ve Çin'in Tibet bölgesini vuran, yüzlerce insanın akıbetini belirsizliğe sürükleyen ani sel felaketinin nedeni netleşmeye başlıyor.

Alanında uzman jeolog ve buzul bilimcilerin yaptığı ilk incelemeler, bu eşine az rastlanır yıkımın bir 'buz çığı' sonucunda meydana geldiğine işaret ediyor. Bilim insanlarına göre, çok büyük boyutlardaki bir buzul kütlesi ana gövdeden koparak binlerce fit aşağıdaki vadiye büyük bir şiddetle çakıldı ve önüne katan ölümcül bir sel dalgası yarattı.

Olayın hemen ardından uydu görüntülerini mercek altına alan Kanada'daki Calgary Üniversitesi'nden Jeolog Daniel Shugar, yaşanan doğa olayının dehşet verici boyutlarını gözler önüne serdi.

Shugar'ın tespitlerine göre, yaklaşık 2.000 fit genişliğindeki dev bir buz kütlesi, 17.000 fit rakımda buzuldan bıçak gibi kesilerek pürüzsüz bir şekilde koptu. Neredeyse 4.000 fit boyunca dikey olarak serbest düşüşe geçen bu kütle, vadi tabanına inanılmaz bir güçle çarparak bölgeye ölümcül bir su ve buz karışımı pompaladı. Shugar, felaket bölgesinin uydu fotoğraflarındaki halini değerlendirirken, vadi tabanında adeta bir bomba patlamış gibi bir manzara olduğunu ve geriye sadece paramparça olmuş buzul kalıntılarının kaldığını ifade etti.

Felaketin mekaniği üzerine çalışan İskoçya'daki Dundee Üniversitesi'nden buzul bilimci Simon Cook ise olayın fiziksel yıkıcılığına dikkat çekiyor.

Yüksek rakımlarda depolanan bu devasa buz kütlelerinin içlerinde muazzam bir potansiyel enerji barındırdığını belirten Cook, düşüş anındaki inanılmaz kuvvetin buzu kelimenin tam anlamıyla un ufak ettiğini vurguladı. Cook'un açıklamasına göre, o saniyelerde buz kütlesi ezilerek ufalanıyor ve hızla akan, son derece tehlikeli bir suya dönüşüyor.

Bilim insanları şu an için en güçlü ihtimalin bu devasa buz çığı olduğu konusunda hemfikir olsa da, tabloyu tam olarak netleştirmek için araştırmalar sürüyor.

Dr. Shugar, sel sularının nehir vadilerini saniyeler içinde yuttuğu bu büyük felaketi tetiklemiş olabilecek diğer çevresel faktörleri tamamen dışlamak için henüz çok erken olduğunun altını çiziyor. Bölgede arama kurtarma çalışmaları umutla sürerken, bilim dünyası da bu yıkıcı doğa olayının tüm parçalarını birleştirmek için verileri incelemeye devam ediyor.

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 95'e çıktığı, çok sayıda kişiden haber alınamadığı belirtildi.

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, dağlık bir bölge olan Rasuwa ve çevre bölgelerde sabah saatlerinde sel meydana geldi. Selin, Bhotekoshi Nehri çevresindeki yerleşim yerlerine ve binalara zarar verdiğini kaydeden yetkililer, kolluk kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, polis, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 95'e yükseldiğini açıkladı.

Yetkililer, 93'ü Nepalli olmak üzere, Hindistan, ABD, İngiltere ve Malezya'dan turistler dahil toplam 384 kişiden haber alınamadığını belirtti. Nepal basınında, haber alınamayan kişilerin, Rasuwa'nın sınır komşusu olan Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Kailash Mansarovar bölgesine dini ziyaret amacıyla bölgede oldukları ifadesi yer aldı. Nepal Polisi ve Silahlı Polis Gücüne bağlı 32 güvenlik görevlisinin kayıp olduğunu belirten yetkililer, inşaatı yeni biten bir hidroelektrik projesinde çalışan 60 kişiye de ulaşılamadığını açıkladı. Yetkililer ayrıca, Timure bölgesinde bulunan gümrük bürosunun 15 çalışanından da haber alınamadığını söyledi.

Yetkililere göre, arama kurtarma çalışmaları Nepal ordusu ve özel şirketlere ait helikopterlerle sürüyor.

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı helikopterler dönüş yapmak zorunda kalırken bölgeye, ilave helikopterlerin gönderilmesinin zorlaştığı belirtiliyor.

Xinhua ajansının haberine göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Nepal'deki sellerin, Tibet Özerk Bölgesi'nde Gyirong sınır kapısı yakınlarına kadar gelmesi ve sivil kayıplara yol açması üzerine, arama kurtarma çalışmalarına başlanması talimatını verdi. Şi ayrıca bölge sakinlerinin tahliye edilmesi ve yaralılara tıbbi müdahalede bulunulması konusunda bölge yetkililerini görevlendirdi. Çin Başbakanı Li Çiang da sellerden etkilenen ve kaybolan kişilerin sayısının derhal tespit edilmesi, bölge yetkilileriyle işbirliği ve iletişimin artırılması talimatını verdi.

Nepal basınındaki haberlere göre selin sebebini araştıran yetkililer, yakınlardaki bir buzul gölünün taşması ihtimali üzerinde duruyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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