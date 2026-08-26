Felaketin Sırrı Çözüldü: Nepal'de Yüzlerce Kişinin Kaybolduğu Selin Ardından Ölümcül Doğa Olayı Çıktı
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Nepal ve Tibet'te yüzlerce kişinin kaybolmasına neden olan yıkıcı sel felaketinin ardındaki sır perdesi aralanıyor. Uzmanların uydu görüntülerinden elde ettiği ilk bulgular, dağın zirvesinden koparak vadiye çakılan devasa bir 'buz çığının' felaketin ana tetikleyicisi olabileceğini gösteriyor.
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Nepal ve Çin'in Tibet bölgesini vuran, yüzlerce insanın akıbetini belirsizliğe sürükleyen ani sel felaketinin nedeni netleşmeye başlıyor.
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Olayın hemen ardından uydu görüntülerini mercek altına alan Kanada'daki Calgary Üniversitesi'nden Jeolog Daniel Shugar, yaşanan doğa olayının dehşet verici boyutlarını gözler önüne serdi.
Felaketin mekaniği üzerine çalışan İskoçya'daki Dundee Üniversitesi'nden buzul bilimci Simon Cook ise olayın fiziksel yıkıcılığına dikkat çekiyor.
Bilim insanları şu an için en güçlü ihtimalin bu devasa buz çığı olduğu konusunda hemfikir olsa da, tabloyu tam olarak netleştirmek için araştırmalar sürüyor.
Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 95'e çıktığı, çok sayıda kişiden haber alınamadığı belirtildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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