Gerilim Filmi Sevenlere Duyurulur: İzlerken Yerinizde Duramayıp Nefessiz İzleyeceğiniz 40 Gerilim Filmi

2005 yılında Eternal Sunshine of the Spotless Mind ile En İyi Özgün Senaryo Akademi Ödülü'nü kazanan Charlie Kaufman,bu filimin de arkasındaki beyin. Jesse Plemons'ın canlandırdığı erkek arkadaşı Jake ile ilişkisini bitirmeyi düşünen genç bir kadın olan Lucy rolündeki Jessie Buckley'nin başrolünde oynadığı Bir Şeyleri Bitirmeyi Düşünüyorum, ikilinin Jake'in ailesini gözlerden uzak çiftliklerinde ziyaret etmesiyle başlar.Bir kar fırtınası sırasında Jake'in annesi (Toni Collette) ve babasıyla (David Thewlis) çiftlikte mahsur kalan genç kadın, erkek arkadaşı, kendisi ve dünya hakkında bildiği ya da anladığı her şeyin doğasını sorgulamaya başlar. Bu film sonunda hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını kanıtlıyor.