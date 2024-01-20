Gerilim Filmi Sevenlere Duyurulur: İzlerken Yerinizde Duramayıp Nefessiz İzleyeceğiniz 40 Gerilim Filmi

IMDb: 8.5

Alfred Hitchcock'un Sapık filmi şüphesiz bugüne kadar yapılmış en iyi ve en etkili gerilim filmlerinden biridir ve gerilim meraklıları için mutlaka izlenmesi (ya da yeniden izlenmesi) gereken bir filmdir. Gösterime girdiği dönemde tartışmalara yol açan filmin başrollerinde efsanevi Norman Bates rolünde Anthony Perkins ve talihsiz Marion Crane rolünde Janet Leigh yer alıyor. Phoenix'te ofis çalışanı Marion Crane, hayatın ona davranış biçiminden bıkmıştır. Sevgilisi Sam ile öğle tatillerinde buluşmak zorundadır ve Sam parasının çoğunu nafaka olarak vermek zorunda olduğu için evlenemezler. Bir Cuma günü, Marion'a işvereni kırk bin doları bankaya yatırması için güvenir. Parayı alıp yeni bir hayata başlama fırsatını gören Marion kasabadan ayrılır ve Sam'in California'daki mağazasına doğru yola çıkar. Uzun bir yolculuktan sonra yorgun düşer ve fırtınaya yakalanır, ana otoyoldan çıkar ve Bates Motel'e girer. Motel, Norman adında, annesi tarafından baskı altına alınmış gibi görünen sessiz bir genç adam tarafından yönetilmektedir ve karmaşık olaylar silsilesi burada başlar.