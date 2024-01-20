Gerilim Filmi Sevenlere Duyurulur: İzlerken Yerinizde Duramayıp Nefessiz İzleyeceğiniz 40 Gerilim Filmi
Gerilim Filmi Sevenlere Duyurulur: İzlerken Yerinizde Duramayıp Nefessiz İzleyeceğiniz 40 Gerilim Filmi
Kaynak: https://www.elle.com/uk/life-and-cult...
Birçok korku filminin kan ve vahşetinden ziyade, gerilim filmleri sizi koltuklarınızın ucunda tutan çatışmalar, beklenmedik dönüşler ve gerilimlerle doludur. Daha da iyisi, gerilim filmlerinin izleyiciye yaşattığı endişe, dehşet ve belirsizlik onları kendilerini, yakınlarını ve hatta kendi gerçekliklerini sorgulamaya zorlayabilir. İşte sizin için IMDb puanlarına göre40 gerilim filmini sıraladık, iyi seyirler. 👇
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40. Küçük İpuçları (The Little Things) (2021)
39. Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum (I'm Thinking of Ending Things) (2020)
38. The Good Nurse (2022)
37. The Power Of The Dog (2021)
36. Dul Kadınlar (Widows) (2018)
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35. Panik Odası (Panic Room) (2022)
34. Platform (The Platform) (2019)
33. Saltburn (2023)
32. The Devil All The Time (2020)
31. Gerçeğin Parçaları (Winter's Bone) (2010)
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30. The Menu (2022)
29. İşlenmemiş Elmaslar (Uncut Gems) (2019)
28. Gece Hayvanları (Nocturnal Animals) (2016)
27. Karanlık Sular (Dark Waters) (2019)
26. Saplantı (Fear) (1996)
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25. Amerikan Sapığı (American Psycho) (200)
24. Operasyon: Argo (Argo) (2012)
23. İçerideki Adam (Inside Man) (2006)
22. Zodyak Katili (Zodiac) (2007)
21. Ex Machina (2014)
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20. Kapan (Get Out) (2017)
19. Sürücü (Drive) (2012)
18. Ejderha Dövmeli Kız (The Girl With The Dragon Tattoo) (2011)
17. Mulholland Çıkmazı (Mulholland Drive) (2001)
16. Diriliş (The Revenant) (2015)
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15. Kanlı Elmas (Blood Diamond) (2006)
14. Siyah Kuğu (Black Swan) (2010)
13. Denizin Dişleri (Jaws) (1975)
12. Tutsak (Prisoners) (2013)
11. Baba (The Father) (2020)
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10. Zindan Adası (Shutter Island) (2010)
9. Yaralı Yüz (Scarface) (1993)
8. Ölüm Korkusu (Vertigo) (1958)
7. Akıl Defteri (Memento) (2000)
6. Arka Pencere (Rear Window) (1954)
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5. Köstebek (The Departed) (2006)
4. Parazit (Parasite) (2019)
3. Sapık (Psycho) (1960)
2. Se7en (Yedi) (1995)
1. Kuzuların Sessizliği (The Silence of the Lambs) (1991)
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Biz de böyle düşündük bu listeyi hazırladık.
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