Orijinallerini Sollayarak Eleştirmenlerden Tam Not Alan 20 En İyi Uyarlama Filmi

IMDb:6.5

1938 yılında H.G. Wells tarafından yazılan Dünyalar Savaşı, Orson Welles tarafından radyoda ünlü bir şekilde yayınlandı. O zamandan bu yana iki uyarlama sinemaya aktarıldı: 1953'te Dünyalar Savaşı (The War of the Worlds) ve 2005'te Dünyalar Savaşı (War of the Worlds). Her iki film de Dünya'daki uzaylı istilası etrafında dönüyor ancak hikaye ve uygulama açısından çok farklılar. 2005 versiyonu, güçlü karakter gelişimi, Steven Spielberg'in yönetmenliği ve Tom Cruise'un ekrandaki varlığı sayesinde kesinlikle selefine üstünlük sağlıyor.