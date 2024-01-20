Orijinallerini Sollayarak Eleştirmenlerden Tam Not Alan 20 En İyi Uyarlama Filmi
Orijinallerini Sollayarak Eleştirmenlerden Tam Not Alan 20 En İyi Uyarlama Filmi
Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
Hollywood sinemasının aynı filmleri tekrar yapmaya bayıldığını hepimiz biliyoruz. Bir filmi yeniden çekmek risklidir, özellikle de orijinalinde yanlış bir şey yoksa. Çoğumuz aynı filmi tekrar çekmenin tutan bir filmin üzerinden daha fazla para kazanma çabası olduğunu düşünüyoruz. Ancak birçok yeniden yapım, kendi başına meydan okurcasına ayakta duruyor ve hatta orijinal versiyonlarını da fazlasıyla aşıyor. Orijinalinden daha iyi olan 20 filmi sizin için derledik. Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
20. Dünyalar Savaşı (War of the Worlds)
19. Saç Spreyi (Hairspray)
18. Komik Tuzak (The Parent Trap)
17. Pete ve Ejderhası (Pete's Dragon)
16. Batı Yakası'nın Hikayesi (West Side Story)
İçeriğin Devamı Aşağıda
15. Mumya (The Mummy)
14. Kuş Kafesi (The Birdcage)
13. Gerçek Yalanlar (True Lies)
12. O (It)
11. Orman Kitabı (The Jungle Book)
İçeriğin Devamı Aşağıda
10. Bir Yıldız Doğuyor (A Star Is Born)
9. İz Peşinde (True Grit)
8. Sinek (The Fly)
7. Küçük Kadınlar (Little Women)
6. Dune
İçeriğin Devamı Aşağıda
5. CODA
4. Şey (The Thing)
3. Büyük Hesaplaşma (Heat)
2. Yaralı Yüz (Scarface)
1. Köstebek (The Departed)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda