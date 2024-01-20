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Orijinallerini Sollayarak Eleştirmenlerden Tam Not Alan 20 En İyi Uyarlama Filmi

Orijinallerini Sollayarak Eleştirmenlerden Tam Not Alan 20 En İyi Uyarlama Filmi

film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 12:46

Hollywood sinemasının aynı filmleri tekrar yapmaya bayıldığını hepimiz biliyoruz. Bir filmi yeniden çekmek risklidir, özellikle de orijinalinde yanlış bir şey yoksa. Çoğumuz aynı filmi tekrar çekmenin tutan bir filmin üzerinden daha fazla para kazanma çabası olduğunu düşünüyoruz. Ancak birçok yeniden yapım, kendi başına meydan okurcasına ayakta duruyor ve hatta orijinal versiyonlarını da fazlasıyla aşıyor. Orijinalinden daha iyi olan 20 filmi sizin için derledik. Detaylar 👇

Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
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20. Dünyalar Savaşı (War of the Worlds)

20. Dünyalar Savaşı (War of the Worlds)

IMDb:6.5

1938 yılında H.G. Wells tarafından yazılan Dünyalar Savaşı, Orson Welles tarafından radyoda ünlü bir şekilde yayınlandı. O zamandan bu yana iki uyarlama sinemaya aktarıldı: 1953'te Dünyalar Savaşı (The War of the Worlds) ve 2005'te Dünyalar Savaşı (War of the Worlds). Her iki film de Dünya'daki uzaylı istilası etrafında dönüyor ancak hikaye ve uygulama açısından çok farklılar. 2005 versiyonu, güçlü karakter gelişimi, Steven Spielberg'in yönetmenliği ve Tom Cruise'un ekrandaki varlığı sayesinde kesinlikle selefine üstünlük sağlıyor.

19. Saç Spreyi (Hairspray)

19. Saç Spreyi (Hairspray)

IMDb:6.7

John Waters'ın 1988 tarihli müzikal komedisi Hairspray, hiciv dolu bir curcuna. Ancak 2007'deki yeniden yapım, beğenilen filme yepyeni bir enerji ve eğlence ekledi. John Travolta, Zac Efron, Queen Latifah, Christopher Walken ve çok daha fazlasından oluşan mükemmel oyuncu kadrosu ve performanslarıyla yeniden yapımın oyuncu gücü süper. Bulaşıcı şarkılarının yanı sıra, göz kamaştırıcı koreografisi ile size görsel şölen yaşatacağına emin olabilirsiniz.

18. Komik Tuzak (The Parent Trap)

18. Komik Tuzak (The Parent Trap)

IMDb:6.6

Disney orijinal filmi 1961'de yayınladı, ancak 1998 versiyonu bir aile klasiği ve unutulmaz bir çocuk filmi haline geldi. Lohan, doğumda ayrılan ve yaz kampında tanıştıktan sonra anne babalarını tekrar bir araya getirmeye çalışan ikizler Annie ve Hallie'yi canlandırıyor. Lohan'ın ikili performansı o zamanki yaşına göre son derece etkileyici ve filmde pek çok eğlenceli maskaralık ve yaramazlık var.

17. Pete ve Ejderhası (Pete's Dragon)

17. Pete ve Ejderhası (Pete's Dragon)

IMDb:6.7

Genellikle Disney'in canlı aksiyon uyarlamaları hem eleştirmenler hem de seyirciler tarafından çok eleştiri alıyor çünkü orijinali genellikle üstün geliyor. Ancak 2016 yapımı Pete ve Ejderhası, orijinalinden daha iyi olan nadir canlı aksiyon uyarlamalarından biri. 1977 yapımı film, Disney'in az bilinen ve sevilen çalışmalarından biri ancak 2016 versiyonu hikayeye daha fazla ağırlık, olgunluk ve duygu katıyor.

16. Batı Yakası'nın Hikayesi (West Side Story)

16. Batı Yakası'nın Hikayesi (West Side Story)

IMDb:7.1

Steven Spielberg'den başka hiç kimse Batı Yakasının Hikâyesi gibi bir klasiği alıp tamamen yeni ve çığır açıcı bir hale getiremezdi. Romeo ve Juliet'ten esinlenen müzikal, New York'taki rakip çetelerden olan Tony ve Maria'nın birbirlerine aşık olmalarını konu alıyor. Spielberg'in usta işi yönetmenliği, görselliği, teknik çalışması ve koreografisi bu filmi bir görsel şölen ve en iyi filmlerinden biri haline getiriyor. Hikayeye yeni katmanlar ekleniyor ve orijinal filmin eskimiş unsurları geliştiriliyor.

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15. Mumya (The Mummy)

15. Mumya (The Mummy)

IMDb:7.1

Mumya, büyüleyici ve kahraman Rick O'Connell rolünde sevilen Brendan Fraser'ın yer aldığı, sinemaseverlerin en sevdiği macera filmlerinden biridir. Canavar ilk kez Universal Pictures tarafından 1932 yapımı orijinal Mumya'da hayata geçirilmişti. Filmde bir grup arkeolog yanlışlıkla Mısırlı bir mumyayı ölümden uyandırmıştı. Bu versiyonda eski usul heyecan etkili olsa da, 1999 yapımı filmin en tuhaf ve eğlenceli olan olduğunu düşünüyoruz.

14. Kuş Kafesi (The Birdcage)

14. Kuş Kafesi (The Birdcage)

IMDb:7.2

Başrollerini Nathan Lane ve Robin Williams'ın paylaştığı Kuş Kafesi, Fransız-İtalyan filmi La Cage aux Folles'in yeniden yapımı. Her ikisi de oğullarının nişanlısının muhafazakâr ailesiyle tanışırken heteroseksüel gibi davranan eşcinsel bir çifti konu alıyor. Orijinal film de en az yeniden yapımı kadar eğlenceli. Aynı zamanda üç dalda Oscar'a aday gösterilmiş. Ancak Amerikan versiyonunun, Lane ve Williams'ın oyunculuk gücü ve keskin ve esprili senaryosu sayesinde izleyicilerle daha yakın bir bağ kurduğuna inanıyoruz.

13. Gerçek Yalanlar (True Lies)

13. Gerçek Yalanlar (True Lies)

IMDb:7.3

1991 yapımı Fransız filmi La Totale! James Cameron'ın 1994 yapımı aksiyon-komedisi Gerçek Yalanlar'ın temelini oluşturdu, ancak bu film ABD'de hiç gösterime girmediği için kimse Gerçek Yalanlar'ın bir yeniden yapım olduğunu bilmiyor. Her iki film de karısının bir ilişkisi olduğuna inanan ve gerçeği ortaya çıkarmak için yeteneklerini kullanan bir gizli ajanı konu alıyor. Gerçek Yalanlar selefine sadık kalırken, Cameron aksiyonu, Arnold Schwarzenegger ve Jamie Lee Curtis gibi yıldızlarla birleşince heyecanı önemli ölçüde arttırıyor.

12. O (It)

12. O (It)

IMDb:7.3

Stephen King'in 'It' romanı devasa bir eser ve beyazperdeye uyarlanması zor bir canavar. 1990'ların mini dizisinde Tim Curry, Pennywise rolünde dehşet vericiydi ama korkutucu olmaktan çok karikatüristik bir havası vardı. Kitap 2017 ve 2019'da bir kez daha beyazperdeye uyarlandı ve iki filme bölündü. ''It: Bölüm 2'' karışık eleştiriler aldı Ancak ilk film, King'in gençlik ve dehşet kapsülünü kusursuz bir genç oyuncu kadrosu ve palyaço rolündeki tüyler ürpertici Bill Skarsgård ile mükemmel bir şekilde hayata geçirdi.

11. Orman Kitabı (The Jungle Book)

11. Orman Kitabı (The Jungle Book)

IMDb:7.4

Aynı şey 2019 yapımı Aslan Kral için söylenemese de, Jon Favreau'nun 2016 yapımı canlı aksiyon Orman Kitabı, 1967 yapımı orijinal filmden çok daha fazlasını sunuyor. Evet, çizgi film kendi başına bir Disney klasiği ama Favreau'nun filmi, özellikle Mowgli'nin karakteri etrafında dünyaya daha fazla derinlik, arka plan ve kapsam ekleyerek materyali geliştiriyor. Ustaca yapılmış belgeselleri andıran görseller de görülmeye değer.

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10. Bir Yıldız Doğuyor (A Star Is Born)

10. Bir Yıldız Doğuyor (A Star Is Born)

IMDb:7.6

Bir Yıldız Doğuyor'un dört film versiyonu yapıldı ama Bradley Cooper'ın 2018 versiyonunun hepsini gölgede bıraktığına inanıyoruz. Bu uyarlama, alkolik bir müzisyen olan Jackson Maine'in gelecek vaat eden bir sanatçı olan Ally'ye (Lady Gaga) aşık olmasını konu alıyor. Cooper' ve Lady Gaga arasındaki çekim ekrandan yayılıyor. Lady Gaga'nın orijinal şarkısı 'Shallow ' başta olmak üzere filmin müzikleri de bizce Oscar kazanmasında önemli bir yere sahip.

9. İz Peşinde (True Grit)

9. İz Peşinde (True Grit)

IMDb:7.6

1969 yapımı True Grit, John Wayne'in muazzam oyuncluğuyla harmanlanmış tüm zamanların en önemli Western filmlerinden biri. Ancak Coen Kardeşler 2010 tarihli yeniden çevrimleriyle bu eskimiş öyküye yeni bir soluk getirmeyi başardılar. Her iki film de babasının katilinin izini sürmek amacıyla bir avcı tutan genç bir kızı konu alıyor. Coen'ler hikayenin kendi versiyonunu daha cesur ve gerçekçi bir tarza büründürerek diğer tipik Western'lardan ayırıyorlar. Filmde ayrıca genç Hailee Steinfeld'in çığır açan performansı da dikkat çekiyor.

8. Sinek (The Fly)

8. Sinek (The Fly)

IMDb:7.6

David Cronenberg'in Sinek filmi, yönetmenin iyi bilinen vücut korkusu kullanımını sergilemesiyle öne çıkıyor. Film sonrasında türü içinde bir yıldız haline gelen grotesk ve çoğumuza göre iğrenç bir bilimkurgu filmidir. Birçok izleyici bu filmin 1958 yapımı aynı addaki filmin yeniden yapımı olduğunu bilmiyor olabilir. Filmin konusu da bir ışınlanma cihazı icat eden bir bilim adamının korkunç bir kaza geçirmesi etrafında dönüyor. Cronenberg'in yeniden yapımı, çığır açan ve mide bulandıran makyajı ve protezleri sayesinde kazanan olarak duruyor.

7. Küçük Kadınlar (Little Women)

7. Küçük Kadınlar (Little Women)

IMDb:7.8

Louisa May Alcott'un Küçük Kadınlar'ı Amerikan edebiyatının klasik eserlerinden biri ve sayısız kez beyazperdeye uyarlandı. Bu hikâyeyi yeniden heyecan verici ve güncel kılmak için daha fazla bir şey yapılamazmış gibi hissediyorduk ki, Greta Gerwig 2019'un yeniden yapımıyla sihirli dokunuşunu ekledi. Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh ve daha fazlasının yer aldığı inanılmaz bir yıldız oyuncu kadrosuna sahip olan Gerwig, March kardeşlerin yaşadığı zorlukları ve sıkıntıları sıcaklık, yakınlık ve yüreklilikle yansıtıyor.

6. Dune

6. Dune

IMDb:8

Frank Herbert'in epik bilimkurgu romanı Dune'un uyarlanmasının zor olduğu David Lynch'in 1984 versiyonunun pek başarılı olmamasıyla kanıtlanmış sayılır. Ancak ünlü yönetmen Denis Villeneuve, eleştirel ve ticari açıdan başarılı olan 2021 yapımı filmiyle vizyonunu Arrakis dünyasına taşıdı. Villeneuve'ün filmi, geniş çöl manzaraları, gürleyen müziği, şık VFX'i ve titizlikle detaylandırılmış prodüksiyon tasarımı sayesinde sürükleyici ve teknik bir başyapıt.

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5. CODA

5. CODA

IMDb:8

CODA, En İyi Film Oscar'ını ve dünya çapında izleyicilerin kalbini kazanarak 2021'in kendini iyi hissettiren filmi oldu. Film, 2014 yapımı Fransız filmi The Belier Family'nin yeniden yapımı olup, ailesinin tek işiten üyesi olan genç bir müzikal kızını konu alıyor. Orijinalinden farklı olarak CODA, sağır karakterleri canlandırmaları için gerçek sağır oyunculara rol vererek performanslara tüm farkı yaratan bir özgünlük kattı.  Aynı zamanda, sağır aktör Troy Kotsur inanılmaz performansıyla Oscar da kazandı.

4. Şey (The Thing)

4. Şey (The Thing)

IMDb:8.2

John Carpenter'ın tüm zamanların en etkili yönetmenlerinden biri olduğu su götürmez bir gerçek olmakla birlikte, bilimkurgu filmi The Thing de tam bir klasik. 80'lerin filmi 1951 yapımı The Thing from Another World'ün yeniden yapımıdır ve bu film de kutuplarda keşif gezisine çıkan bilim insanlarının kana susamış bir uzaylıyla karşılaşmasını konu alır. Ancak Carpenter'ın filmindeki canavar şekil değiştiren ve rahatsız edici derecede iğrenç bir organizma ve o dönemde benzeri görülmemiş etkileyici ama açıkçası rahatsız edici pratik efektlerle hayata geçirilmiş.

3. Büyük Hesaplaşma (Heat)

3. Büyük Hesaplaşma (Heat)

IMDb:8.3

Yönetmen Michael Mann, başrollerini Al Pacino, Robert De Niro ve Val Kilmer'ın paylaştığı soygun filmi Büyük Hesaplaşma'yı vizyona sokmadan önce L.A. Takedown adlı TV filmini yönetmişti. İşin ilginç yanı? Büyük Hesaplaşma aslında her ikisi de Mann tarafından yönetilen L.A. Takedown'ın yeniden yapımı. Hikâyeler birbirine çok benziyor ama Büyük Hesaplaşma, sergilenen oyunculuklar, daha büyük bir bütçe ve daha şık bir uygulama sayesinde fersah fersah öne çıkıyor. Sert ve gerilimli, baştan sona sürükleyici bir film izlemek isteyenler için birebir.

2. Yaralı Yüz (Scarface)

2. Yaralı Yüz (Scarface)

IMDb:8.3

Başrollerini Al Pacino ve Michelle Pfeiffer'ın paylaştığı 1983 yapımı Yaralı Yüz, tüm zamanların en ikonik suç filmlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. O kadar popüler ki çoğu insan bunun 1932 yapımı aynı isimdeki filmin yeniden yapımı olduğunu bilmez. Orijinal film de suç dünyasını fetheden ve imparatorluğunu yıkmakla tehdit eden birçok beklenmedik düşmanla karşılaşan Tony'nin etrafında dönüyor. 1932 versiyonu harika bir neo-noir film örneğidir, ancak hiçbir şey Al Pacino'nun ateş edip 'Küçük arkadaşıma merhaba deyin!' diye bağırmasının yerini tutamaz.

1. Köstebek (The Departed)

1. Köstebek (The Departed)

IMDb:8.5

Martin Scorsese'nin kariyeri inanılmaz filmlerle dolu, ancak sonunda ona En İyi Yönetmen Oscar'ını (En İyi Film'in yanı sıra) kazandıran Köstebek oldu. Hong Kong yapımı Infernal Affairs'in yeniden yapımı olan film, bir çetenin içindeki gizli bir polis ile polise sızan bir çete üyesini konu alıyor. Her iki film de izlenmeye değer, ancak Scorsese'nin karakter çalışması, Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson, Matt Damon ve Mark Wahlberg'in güçlü performansları hikayeyi tamamen yeni bir seviyeye yükseltiyor.

Sizin için derlediğimiz bu yeniden yapım filmlerin arasında izledikleriniz ya da ilginizi çekenler varsa yorumlarda buluşalım  👇

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