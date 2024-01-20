Orijinallerini Sollayarak Eleştirmenlerden Tam Not Alan 20 En İyi Uyarlama Filmi

IMDb:7.3

Stephen King'in 'It' romanı devasa bir eser ve beyazperdeye uyarlanması zor bir canavar. 1990'ların mini dizisinde Tim Curry, Pennywise rolünde dehşet vericiydi ama korkutucu olmaktan çok karikatüristik bir havası vardı. Kitap 2017 ve 2019'da bir kez daha beyazperdeye uyarlandı ve iki filme bölündü. ''It: Bölüm 2'' karışık eleştiriler aldı Ancak ilk film, King'in gençlik ve dehşet kapsülünü kusursuz bir genç oyuncu kadrosu ve palyaço rolündeki tüyler ürpertici Bill Skarsgård ile mükemmel bir şekilde hayata geçirdi.