Danimarka, İzlanda Gibi Kuzey Avrupa Ülkelerinde Bebekler Neden Soğukta Uyutuluyor?

Danimarka’ya ya da herhangi bir kuzey ülkesine yolunuz düştüğünde kafelerin önünde sıra sıra dizilmiş bebek arabaları görebilirsiniz. İçeride anne ve babalar kahvelerini içerken dışarıda bebekler derin bir uykuya dalmış durumda. İlk bakışta garip gelebilir ama bu Danimarka ve diğer kuzey ülkelerinde yüzyıllardır devam eden bir gelenek. Peki bebekler neden soğukta dışarıda uyutuluyor? Üşümüyorlar mı? Gelin bu sıra dışı alışkanlığın ardındaki mantığa bakalım.