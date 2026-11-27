Mike Tyson'lı Tuzlu Kahve Bölümü Merakla Beklenirken Şevval Sam'dan Oğluyla Birlikte Sürpriz Paylaşım
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Tuzlu Kahve, yeni bölümünde dünyaca ünlü bir ismi ağırlamaya hazırlanıyor. Boks dünyasının efsane isimlerinden Mike Tyson'ın konuk olacağı dizinin setinden de dikkat çeken bir paylaşım geldi. Tuzlu Kahve'de Candan karakterine hayat veren Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir Tekin'le birlikte Mike Tyson'la çektirdiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Tuzlu Kahve'nin yeni bölüm fragmanında Mike Tyson sürprizi yaşanmıştı.
Mike Tyson'ın konuk olduğu bölüm henüz ekrana gelmeden Şevval Sam'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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