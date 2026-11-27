FCC'nin duyurusuna göre komisyon, SpaceX'e yapay zeka için gereken devasa veri işlem gücünü uzaya taşıması amacıyla 1 milyon yörünge bilgi işlem modülü kurma yetkisi verdi. FCC Başkanı Brendan Carr, ABD'nin dünyayı süper zeka çağına taşıdığını savunarak uzaydaki veri merkezlerinin bu çaba için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Uydular 500 ile 1.002 kilometre arasındaki yörüngelerde çalışacak. İlk uydunun en geç 2033'te devreye girmesi, tüm sistemin ise 2040'a kadar çalışır hale gelmesi isteniyor. Karar iletişim yedeği ve yörünge enkazını azaltma planı gibi koşullar da içeriyor. Musk ise ilk uyduları 2027'nin sonunda uzaya göndermeyi hedefliyor.