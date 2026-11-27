ABD'den Elon Musk'a Tarihi İzin: Uzaya 1 Milyon Uydu Gönderilecek
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ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e uzayda veri merkezleri kurmak üzere en fazla 1 milyon uydu fırlatma izni verdi. Karar, ABD tarihinde uzayda bir veri merkezi ağı için verilen ilk yetki olarak duyuruldu. Peki bu plan gece gökyüzünü nasıl etkileyecek?
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FCC, SpaceX'in Starmind adlı projesi için en fazla 1 milyon uyduya yönelik izni 25 Kasım'da onayladı.
Uzaydaki veri merkezlerinin en büyük artısı güneş enerjisi, ancak çözülmesi gereken teknik sorunlar da var.
Amerikan Astronomi Derneği kararın gece gökyüzünü etkileyeceğini belirterek dehşete düştüğünü açıkladı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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