Karakaş'ın anlattığına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 10, memur ve memur emeklileri için ise otomatik yüzde 8'lik güncelleme büyük oranda netleşti. Cumhurbaşkanının talimatıyla emekliler için ayrıca yeni bir iyileştirme üzerinde çalışılıyor ve 'adaletli ve hakkaniyetli bir formül' aranıyor.

Şu anda en düşük emekli aylığı 23.552 TL. Bu tabanı alanlar arasında kök maaşı 14 bin ile 18 bin TL arasında kalan çok sayıda emekli bulunuyor. Karakaş'ın verdiği örneğe göre kök maaşı 14.500 TL, prim günü 3.600 olan bir emekli, yüzde 10'luk yasal güncellemeyle 15.400 TL'ye ulaşıyor; aradaki fark Hazine desteğiyle tamamlanıyor.

Kamuoyunda konuşulan 35 bin TL'lik rakamı 'gerçek dışı' diye niteleyen Karakaş, en düşük maaşta alt sınırın ulaşabileceği tavanın en fazla 30 bin TL olabileceğini söyledi. Bu konuda çalışmalarda bir kilitlenme yaşandığını da ekledi.