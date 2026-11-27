İsa Karakaş "Gerçek Dışı" Diyerek 2027 Emekli Maaşında Tavan Rakam Verdi
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Milyonlarca emekli, yıl sonunda açıklanacak zam oranının yanı sıra hükümetin hazırlayacağı yeni iyileştirme formülünü de bekliyor. Sosyal Güvenlik Başmüfettişi İsa Karakaş, kulislerde dolaşan 35 bin TL'lik en düşük emekli maaşı iddiasını 'gerçek dışı' olarak niteledi. Karakaş'a göre alt sınırın ulaşabileceği en yüksek rakam 30 bin TL civarında kalıyor. Yeni düzenlemede belirleyici olacak iki kriter ise yaş ve prim gün sayısı.
En düşük emekli maaşı için 35 bin TL rakamı gerçeği yansıtmıyor, tavan 30 bin TL.
9 bin gün prim ödeyen emekliye daha yüksek refah payı gündemde.
Memur emeklisinin en düşük maaşı 34 bin TL'yi aşabilir.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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