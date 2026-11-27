SGK uzmanı Özgür Erdursun, X hesabından 2027 emekli zam tablosu tahminlerini paylaştı.

Tabloda prim günleri beş basamağa, yaşlar ise üç gruba ayrılıyor. 3 bin 600 güne kadar prim ödemiş ve 50 yaş ya da altındaki bir emekli yüzde 5 refah payı alırken, aynı prim gününe sahip 51-60 yaş grubu için oran yüzde 6, 61 yaş ve üzeri için yüzde 7 olarak hesaplanıyor.

Prim günü arttıkça oranlar da yükseliyor. 3 bin 601 ile 5 bin gün arasında yüzde 6-8, 5 bin 1 ile 7 bin gün arasında yüzde 8-10, 7 bin 1 ile 9 bin gün arasında ise yüzde 10-12 bandı öngörülüyor. 9 bin günün üzerinde primi olanlarda oran yaşa göre yüzde 13, 14 ve 15'e kadar çıkıyor.

Bu hesapla 30 bin liralık taban aylığa bağlanan emeklilerin yeni aylığı 31 bin 500 ile 34 bin 500 lira arasında değişiyor. 50 yaş altındaki ve 3 bin 600 günün altında primi olan emekli 31 bin 500 lira alırken, 9 bin günü aşan ve 61 yaşın üzerindeki emeklinin aylığı 34 bin 500 liraya ulaşıyor. 51-60 yaş grubunda ise rakamlar 31 bin 800 ile 34 bin 200 lira arasında kalıyor.