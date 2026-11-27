40 Bin TL Alan Emeklinin Maaşı 50.600 TL'ye Çıkabilir: Özgür Erdursun Yeni Emekli Zam Tablosunu Paylaştı
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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından ocakta emeklilere yapılacak artışın nasıl şekillenebileceğine dair yeni bir tablo paylaştı. Yüzde 10'luk enflasyon farkının üzerine yaşa ve prim gününe göre yüzde 5 ile 15 arasında kademeli refah payı eklenen modelde, en düşük aylık önce 30 bin liraya tamamlanıyor. Tabloya göre bugün 40 bin lira alan bir emeklinin aylığı 50 bin 600 liraya kadar çıkabiliyor.
Özgür Erdursun 2027 emekli zam tablosunu paylaştı.
40 bin lira alan emeklinin maaşı 50.600 TL'ye çıkabilir.
Model üç adımda işliyor: Önce enflasyon farkı, sonra 30 bin lira, en son refah payı.
850 milyar liralık kaynak ortalama yüzde 10'a kadar yetiyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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