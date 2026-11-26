SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10 civarında, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 8 civarında bir artış kesinleşmiş gibi görünüyor. Bu oranların üzerine 15 ila 20 puanlık bir refah payı eklenmesi, düşük maaşlardan başlayarak seyyanen ödeme yapılması ve en düşük emekli aylığının 30-35 bin TL bandına çekilmesi de masadaki seçenekler arasında.

Gazeteci Faruk Erdem'e göre asgari ücret görüşmeleri sürerken emekliye verilecek ek ödeme ve refah payı oranları komisyonun önünde referans olarak duracak. Erdem, emekliye enflasyonun üzerinde verilen payın asgari ücrete de yansıyabileceğini ve beklenen enflasyonun üzerine 5 puanlık bir ilavenin gündeme gelebileceğini vurguladı.

Asgari ücret nedir?

Asgari ücret, ülkede maaş tabanını belirleyen gösterge rakam olarak görülüyor. Özel sektördeki diğer ücret artışları için referans kabul edilen bu tutar, birçok ödeme ve borçlanma kaleminin hesaplanmasında da belirleyici rol oynuyor.