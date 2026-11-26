2027 Emekli Zammı Asgari Ücreti Değiştirecek: Yeni Maaş Tablosu Masada
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Ocak 2027'de emekli maaşlarına yapılacak artışın, aralıkta toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun da önüne referans olarak konulması bekleniyor. Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem'e göre emekliler için konuşulan refah payı ve seyyanen artış formülleri, asgari ücretin beklenen enflasyonun üzerinde belirlenmesinin yolunu açabilir.
Emekliye yüzde 10'luk artışın üzerine 15-20 puan refah payı bekleniyor.
Üç resmi orana göre net asgari ücret 36 bin ile 37,5 bin TL arasında.
Asgari ücret 31 bin 902 lira olacak mı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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