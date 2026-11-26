MEB Açıkladı: 2027 AGS'nin Tarihi Değişti, Akademiye Alınacak Öğretmen Sayısı Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2027 Akademi Giriş Sınavı'nın (AGS) mayıs ayında yapılacağını açıkladı.
Tekin'e göre 2026 AGS ile Milli Eğitim Akademisi'ne 15 bin öğretmen adayı alınacak ve adayların alan bazlı dağılımı bu hafta sonu kamuoyuyla paylaşılacak. Akademideki ilk 10 bin adayın ise eğitimlerini bahar aylarında tamamlayıp öğretmen olarak atanması bekleniyor.
2027 AGS ne zaman?
Yeni takvim nasıl işleyecek?
AGS'ye Kaç Kişi Alınacak?
İlk 10 bin aday bahar aylarında atanacak
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın