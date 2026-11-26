Bu yıl temmuzda yapılan 2026 AGS ile akademiye alınacak aday sayısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 bin olarak açıklanmıştı.

Tekin, bu sayının alan bazlı dağılımı üzerindeki çalışmaların sürdüğünü ve dağılımın bu hafta sonu itibarıyla kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Bakanın açıklamasına göre 2027 AGS ile de akademiye 15 bin öğretmen adayı alınacak.