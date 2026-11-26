Hindilerin Gagasından Sarkan Etli Uzantının Ne İşe Yaradığı Ortaya Çıktı: Sağlık ve Statü Göstergesiymiş!
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Hindilerin gagasının üzerinden sarkan o tuhaf etli uzantı süs değil, bir sinyal. Bilimsel adı 'snood' olan yapı kan akışıyla şişip uzayabiliyor ve araştırmacılara göre erkek hindinin hem sağlığı hem de sürüdeki yeri hakkında karşısındakine bilgi veriyor. Dişiler uzun snood'lu erkekleri tercih ederken, erkekler de rakiplerini bu uzunluğa bakarak tartıyor.
Kaynak: Outdoor Life, Wikipedia
Gagadan sarkan kısmın adı snood, çenenin altındaki deri kıvrımı ise wattle.
Snood sabit bir yapı değil, hindi onu kaslarıyla uzatıp kısaltabiliyor.
Dişiler için snood bir eleme aracı, birkaç milimetrelik fark bile işi çözebiliyor.
Erkekler arasında snood, kavga başlamadan üstünlük kurmanın yolu.
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