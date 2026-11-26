Alnından çıkıp gagasının üzerine sarkan snood, deri ve kabarabilen dokudan oluşan şerit gibi bir uzantı. Çenenin altındaki deri kıvrımı olan wattle ile sık sık karıştırılıyor, ama ikisi ayrı yapılar. Wikipedia'daki anatomi tanımına göre bunlar ve boyundaki küçük, siğil benzeri çıkıntılar 'karunkül' başlığı altında toplanıyor.

Kelimenin muhtemelen eski İngilizcedeki 'snod', yani saç kurdelesi sözcüğünden geldiği düşünülüyor. Olgun erkeklerin uzun, sarkık snood'u bu benzetmeyi akla getiriyor. Yapı hem dişilerde hem erkeklerde var; ama dişilerde ve genç erkeklerde çoğu zaman boynuzumsu küçük bir çıkıntıdan ibaret.