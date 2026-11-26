Duyunca "Yok Artık!" Diyeceğiniz, Hem Tuhaf Hem Ürkütücü 15 Bilgi
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Kaynak: https://www.reddit.com/r/todayilearne...
Ağzınız açık kalacak bilgilerden oluşan bir derleme hazırladık. Vücudumuzun tuhaf oyunlarından tarihin en karanlık planlarına, dünya rekorlarından garip efsanelere kadar hepsi bu listede. Hazırsanız başlayalım! 👇
1. Charles Osborne 1922'de geçirdiği bir kazadan sonra tam 68 yıl hıçkırmaya devam etti ve bu süreyle dünya rekorunu elinde tuttu.
2. Duş alışkanlığında Brezilyalılara yetişen yok. Ortalama bir Brezilyalı 12 saatte bir duşa giriyor.
3. Apalaş Dağları'nın yaşı, Dünya'daki ilk kemiklerden bile büyük.
4. Kabızlık çok uzarsa bağırsaktaki akış tersine dönebiliyor ve insan dışkı kusabiliyor. Tıbbi olarak mümkün olan bu durum, duyunca bile rahatsız ediyor...
5. CIA'in "Northwoods Operasyonu" planına göre ABD'de sahte terör saldırıları düzenlenecek, suç da Küba lideri Fidel Castro'ya atılacaktı.
6. Motorlu testere aslında doktorların icadı. İki İskoç hekim onu doğum odaları için geliştirdi!
7. Bunama yaşa bakmıyor. Çoğunlukla 85 yaşından sonra görülse de 19 yaşındaki biri bile demansa yakalanabiliyor.
8. Kamikaze pilotu olarak seçilen bir Japon'un eşi, kocası içi rahat görevine çıksın diye kendini ve iki kızını boğarak hayatına son verdi...
9. Endonezya efsanesine göre orangutanlar insan gibi konuşabilir ama bunu bilerek saklar.
10. Yemeksiz ve susuz en uzun süre hayatta kalan kişi Avusturyalı Andreas Mihavecz. Hapishane hücresinde unutulan adam 18 gün dayandı...
11. Neandertal DNA'sı taşıyanların kanı daha kolay pıhtılaşıyor. Peki bu bir avantaj mı?
12. Birleşmiş Milletler, temiz suya erişimi insan hakkı olarak ancak 2010'da tanıdı.
13. BBC'nin aktardığına göre ABD en az üç nükleer bombayı kaybetti ve bunlardan hiçbiri bugüne dek bulunamadı!
14. Deli dana hastalığı insanlara geçebiliyor. Virüs bulaştıktan sonra 50 yıla varan bir süre vücutta sessizce bekleyebiliyor ve tedavisi yok...
15. Evrende bilinçli varlıklar bizden ibaret olmayabilir. Ya da bilinç sahibi tek canlı biziz. İki ihtimal de kendince ürkütücü!
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