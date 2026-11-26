Avrupalılar Doğal Gaza Veda Edip Kışa Yeni Sistemle Giriyor: Gerçekten de Daha mı Ucuz?
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Bu kış evlerini ısıtmanın maliyetinden endişe eden Avrupalılar ısı pompalarına yöneliyor. Ancak altı ülkede yapılan bir ankete göre her üç kişiden biri, cihazın peşin kurulum bedelini karşılayamadığını söylüyor. Kurulum maliyeti Birleşik Krallık'ta ortalama 15 bin euroyu bulurken Almanya'da 40 bin euroya kadar çıkabiliyor.
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Anket, ısı pompasına ilginin arttığını ancak peşin kurulum bedelinin en büyük engel olduğunu gösterdi.
Kurulum fiyatları ülkeden ülkeye büyük farklılık gösteriyor ve farkın asıl nedeni ekipman maliyeti.
Hibeler maliyeti düşürüyor ancak bütçesi zorlanan haneler için indirimli fiyatlar bile ağır gelebiliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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