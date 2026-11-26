Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Polonya ve Birleşik Krallık'ta 6 bin kişiyle yapılan ankete göre, özellikle enerji faturalarını ödemekte zorlanan hanelerde ısı pompalarına yönelik ilgi artıyor. Ancak katılımcıların yaklaşık üçte biri başlangıçtaki kurulum maliyetini karşılayamadığını belirtiyor. Bu, geçişin önündeki en sık dile getirilen engel olarak öne çıkıyor.

Havadan, sudan ya da topraktan aldığı enerjiyi ısıya dönüştüren ısı pompaları, tükettikleri her bir kilovatsaat elektrik karşılığında genellikle üç ila dört kilovatsaat ısı üretiyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre AB ülkelerinin neredeyse tamamında bu cihazların işletme maliyeti doğal gazlı kazanlardan düşük ve yıllık tasarruf 800 euroya kadar çıkabiliyor. İngiliz gayrimenkul geliştirme şirketi Barratt Redrow ise verimli kullanıldığında hava kaynaklı bir ısı pompasının evi tipik bir kış gününde 2,20 euroya ısıtabildiğini belirtiyor. Piyasa analiz şirketi Montel'den Jean-Paul Harreman da çok soğuk havalarda bile ısı pompasının doğal gazlı kazandan daha verimli olduğunu söylüyor.