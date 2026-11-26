Mağazalarda 'gün ışığı' ya da 'soğuk beyaz' diye satılan lambalar bolca mavi dalga boyu içeriyor.

Harvard Health'e göre her ışık uyku hormonu melatonini baskılayabiliyor ama mavi ışık bunu çok daha güçlü yapıyor. Harvard araştırmacılarının deneyinde mavi ışık, benzer parlaklıktaki yeşil ışığa göre melatonini yaklaşık iki kat uzun süre baskıladı ve biyolojik saati iki kat fazla kaydırdı (1,5 saate karşı 3 saat).

LED ve floresan ampuller ile telefon ekranları da mavi ışık yayıyor. Northwestern'in önerisi bu yüzden açık: Uyurken beyaz ya da mavi ışık kullanmayın.