Kırmızı mı Yoksa Sarı mı? Gece Uyurken Hangi Renk Işık Kullanılmalı?
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Gece ışığı açık uyumak, pek çok kişinin vazgeçemediği bir alışkanlık.
Northwestern Üniversitesi'ne göre insanların yüzde 40'a varan bir kısmı başucu lambası, oda ışığı ya da açık televizyonla uyuyor. Peki bu ışık vücudumuza ne yapıyor? Işık şartsa sarı mı, beyaz mı, yoksa 'gün ışığı' lamba mı tercih edilmeli? Bilimin cevabı oldukça net.
Tek bir gece bile kalbi ve kan şekerini etkiliyor
Beyaz ve 'gün ışığı' lambalar: Gece için en kötü seçenek
Sarı ışık daha iyi ama asıl mesele parlaklık
Kırmızı ve kehribar ışık: En az zararlı tercih
Gün ışığının yeri gece değil, gündüz
Işık şartsa ne yapmalı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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