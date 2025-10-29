onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Uzmanlar Uyarıyor: Gece Lambası Kullanmak Kalp Krizi Riskini Artırıyor!

Uzmanlar Uyarıyor: Gece Lambası Kullanmak Kalp Krizi Riskini Artırıyor!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.10.2025 - 17:01

Araştırmacılar uyku sırasında ışığa maruz kalmanın kalp sağlığımız için risk oluşturabileceğini bildirdi. Yaklaşık 90 bin yetişkinin dokuz yılı aşkın süre boyunca takip edildiği kapsamlı bir çalışmada, yatak odaları en aydınlık olan kişilerin kalp krizi geçirme riskinin, karanlıkta uyuyanlara göre yüzde 42 daha yüksek olduğu belirlendi.

Detaylar 👇

Kaynak: https://www.news-medical.net/news/202...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İngiltere'de yürütülen bu araştırma, katılımcıların bileklerine takılan ışık ölçer cihazlarla topladığı 13 milyon saatten fazla veriye dayanıyor.

İngiltere'de yürütülen bu araştırma, katılımcıların bileklerine takılan ışık ölçer cihazlarla topladığı 13 milyon saatten fazla veriye dayanıyor.

Elde edilen bulgular, gece boyunca daha parlak ışığa maruz kalanlarda sadece kalp krizi değil, aynı zamanda kalp yetmezliği, ritim bozukluğu ve felç riskinin de arttığını gösteriyor. Işık miktarı yükseldikçe risk de paralel olarak artıyor.

Uzmanlar, gece ışığının vücudun doğal biyolojik ritmini bozduğunu düşünüyor.

Uzmanlar, gece ışığının vücudun doğal biyolojik ritmini bozduğunu düşünüyor.

Normalde uyku sırasında tansiyonun düşmesi beklenirken, ışık bu dengeyi altüst edebiliyor. Ayrıca, stres hormonlarının (kortizol gibi) salınım zamanını değiştirerek kalp atış hızını ve iltihaplanmayı artırabiliyor. Uzun vadede bu durumun damar sertliği gelişimini tetikleyerek kalp krizi riskini yükselttiği belirtiliyor. Vardiyalı çalışanlarda uzun süredir bilinen bu olumsuz etkiler artık genel nüfusu da kapsıyor. İlginç bir şekilde, araştırmaya göre kadınlar ve genç yetişkinler gece ışığının olumsuz etkilerine daha duyarlı.

Dünya genelinde kalp krizi artışta olduğu için, uzmanlar kalp sağlığını korumak için uyku ortamını olabildiğince karanlık tutmayı şiddetle tavsiye ediyor.

Dünya genelinde kalp krizi artışta olduğu için, uzmanlar kalp sağlığını korumak için uyku ortamını olabildiğince karanlık tutmayı şiddetle tavsiye ediyor.

Uzmanlar uyurken sağlığınızı korumanız için şunları öneriyor:

  • Karartma perdeleri kullanılmalı.

  • Yatak odasındaki elektronik cihazlar kapatılmalı.

  • Zorunlu ışık ihtiyacı durumunda kırmızı tonlu, düşük yoğunluklu ışıklar tercih edilmeli.

Gece karanlığı sadece iyi bir uyku için değil, kalp sağlığı için de kritik öneme sahip olabileceğini unutmamak gerek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın