Uzmanlar Uyarıyor: Gece Lambası Kullanmak Kalp Krizi Riskini Artırıyor!

Normalde uyku sırasında tansiyonun düşmesi beklenirken, ışık bu dengeyi altüst edebiliyor. Ayrıca, stres hormonlarının (kortizol gibi) salınım zamanını değiştirerek kalp atış hızını ve iltihaplanmayı artırabiliyor. Uzun vadede bu durumun damar sertliği gelişimini tetikleyerek kalp krizi riskini yükselttiği belirtiliyor. Vardiyalı çalışanlarda uzun süredir bilinen bu olumsuz etkiler artık genel nüfusu da kapsıyor. İlginç bir şekilde, araştırmaya göre kadınlar ve genç yetişkinler gece ışığının olumsuz etkilerine daha duyarlı.