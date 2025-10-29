Uzmanlar Uyarıyor: Gece Lambası Kullanmak Kalp Krizi Riskini Artırıyor!
Kaynak: https://www.news-medical.net/news/202...
Araştırmacılar uyku sırasında ışığa maruz kalmanın kalp sağlığımız için risk oluşturabileceğini bildirdi. Yaklaşık 90 bin yetişkinin dokuz yılı aşkın süre boyunca takip edildiği kapsamlı bir çalışmada, yatak odaları en aydınlık olan kişilerin kalp krizi geçirme riskinin, karanlıkta uyuyanlara göre yüzde 42 daha yüksek olduğu belirlendi.
İngiltere'de yürütülen bu araştırma, katılımcıların bileklerine takılan ışık ölçer cihazlarla topladığı 13 milyon saatten fazla veriye dayanıyor.
Uzmanlar, gece ışığının vücudun doğal biyolojik ritmini bozduğunu düşünüyor.
Dünya genelinde kalp krizi artışta olduğu için, uzmanlar kalp sağlığını korumak için uyku ortamını olabildiğince karanlık tutmayı şiddetle tavsiye ediyor.
