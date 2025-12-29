Sevgili İkizler, bugün kariyerinde ortaklıklar, anlaşmalar ya da birlikte yürütülen işler yoğunlukta olacak. İşte bu noktada Merkür ile Satürn karesi devreye giriyor ve seninle bir anlaşma yapmanı istiyor. Bu anlaşma, karşılıklı sorumlulukları netleştirecek ve belki de bir işbirliklerini sağlamlaştıracak. Belki de işlerin sınırlarını yeniden çizmek zorunda kalacaksın.

Tabii bu durumda, bugün karar vermek zor olabilir. Ama unutma ki bugün verdiğin kararlar uzun süreli etkiler yaratacak. Hızlanmaktan ziyade derinlemesine düşünmek sana daha çok kazanç getirecektir. Tüm iş ilişkilerinde taşların yerine oturma ve düzenin kurulma zamanı geldi.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Merkür ile Satürn karesi, bağlanma korkularını görünür kılıyor. İlişkilerinde 'Ben bu yükü taşır mıyım?' diye düşünmeye başlayabilirsin. Ancak unutma ki kalıcı bağlar güçlenirken, geçici hevesler kendiliğinden geri çekilir. Yani belki de bu süreçte, gerçekten ne istediğini ve kiminle olmak istediğini daha net görmeye başlayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…