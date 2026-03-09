onedio
Mecnun Otyakmaz, "Hataların Farkındayız Ama" Diyerek Futbolcuları Eleştirdi

Mecnun Otyakmaz, "Hataların Farkındayız Ama" Diyerek Futbolcuları Eleştirdi

09.03.2026 - 23:45

Trendyol Süper Lig’de art arda yaşanan tartışmalı hakem kararları ve kulüpler arasında yükselen gerilimin ardından Türkiye Futbol Federasyonu’ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, son iki haftada sahada görev yapan hakemlerin performanslarında hatalar bulunduğunu açıkça dile getirdi.

"Mevcut tablo kabul edilemez"

"Mevcut tablo kabul edilemez"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, HT Spor’a özel açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, hakemlerin son dönemde formsuz bir süreçten geçtiğini belirtirken saha içindeki tutumların da hakemlere yardımcı olmadığını söyledi. Federasyonun hataların farkında olduğunu vurgulayan Otyakmaz, futbol kamuoyunda oluşan rahatsızlığın haklı olduğunu ve mevcut tablonun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Otyakmaz, "futbolcular, yöneticiler, taraftarlar ve basının" diyerek yaşanan durumu anlattı.

Otyakmaz, "futbolcular, yöneticiler, taraftarlar ve basının" diyerek yaşanan durumu anlattı.

'Hakemlerin iki haftadır hata yaptığını biz de görüyoruz. Bunu kabul ediyoruz. Ama sağ olsun futbolcular, yöneticiler, taraftarlar ve basın, kendilerine o kadar yardımcı oluyor ki… Darbe almayan oyuncu, darbe almış gibi kendini yere atıyor. Herkesten ricam, onlara destek olalım, yardım edelim. Hakemlerle hafta içi eğitim için toplanacak. Bu olağanüstü bir durum değil; olağan bir toplantı.'

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
