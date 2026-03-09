onedio
TRT 1 ve Kanal D Zirve İçin Kapışırken Show TV Kızılcık Şerbeti'nin Düşüşüyle Reytinglerde Sonuncu Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.03.2026 - 23:01

Haftalık reyting sonuçlarını açıklayan reyting uzmanı, TRT 1 ve Kanal D arasındaki rekabete sık sık vurgu yapıyor. Geçtiğimiz hafta rekabetin kazananı TRT 1 olurken, listenin sonunda Show TV yer aldı.

Ekranlarda reyting savaşları sürerken son döneme damga vuran yapım Taşacak Bu Deniz oluyor.

Kanal D'de Uzak Şehir'in de zirve savaşı sürerken, bazı haftalar Güller ve Günahlar ile Eşref Rüya'nın da etkisiyle Kanal D haftalık zirvede yer alıyor. Ancak geçtiğimiz hafta Taşacak Bu Deniz, Gönül Dağı, Teşkilat, Mehmed Fetihler Sultanı ve Cennetin Çocukları dizilerinin yayınlandığı TRT 1 reyting zirvesinin sahibi oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin etkisiyle geçtiğimiz sezondan önceki iki sezon boyunca Show TV açık ara birinci sırada yer alıyordu.

Geçtiğimiz sezon Uzak Şehir'le yarış halinde olan Kızılcık Şerbeti, bu yıl yaşanan kaosların yanı sıra bir de Taşacak Bu Deniz'in yayın hayatına başlamasıyla günün zirvesini de kaybetti. Kızılcık Şerbeti'nin güç kaybetmesi Show TV'yi de sıralamada gerilere itti. Show TV, bir zamanlar açık ara sahibi olduğu zirveden uzaklaşarak sonuncu sıraya geriledi.

