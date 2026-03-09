Yüzündeki Dövmelerle Gündeme Oturan Nazan Ünal Bir Ajansla Anlaştı, Yeni İşi Şaşırttı!
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına başvuran Nazan Ünal, TikTok'tan tanıştığı bir erkek tarafından dolandırıldığını ve evlilik vaadiyle kandırıldığını iddia etmişti. Yüzündeki dövmelerle gündem olan genç kadın, sosyal medyanın dikkatini çekmesinin ardından bir ajansla anlaştı.
TikTok üzerinden tanıştığı Burhan isimli erkek tarafından dolandırıldığını iddia eden Nazan Ünal, canlı yayına çıkmasının ardından sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
Bir ajansla anlaşan Nazan Ünal, TikTok'tan canlı yayın yapmaya başladı.
