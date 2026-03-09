onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Yüzündeki Dövmelerle Gündeme Oturan Nazan Ünal Bir Ajansla Anlaştı, Yeni İşi Şaşırttı!

Yüzündeki Dövmelerle Gündeme Oturan Nazan Ünal Bir Ajansla Anlaştı, Yeni İşi Şaşırttı!

Didem Arslan'la Vazgeçme
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.03.2026 - 20:51

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına başvuran Nazan Ünal, TikTok'tan tanıştığı bir erkek tarafından dolandırıldığını ve evlilik vaadiyle kandırıldığını iddia etmişti. Yüzündeki dövmelerle gündem olan genç kadın, sosyal medyanın dikkatini çekmesinin ardından bir ajansla anlaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TikTok üzerinden tanıştığı Burhan isimli erkek tarafından dolandırıldığını iddia eden Nazan Ünal, canlı yayına çıkmasının ardından sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

TikTok üzerinden tanıştığı Burhan isimli erkek tarafından dolandırıldığını iddia eden Nazan Ünal, canlı yayına çıkmasının ardından sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Geçmiş hayatına tövbe ettiğini dile getiren Nazan Ünal, yayının ardından Show TV Ana Haber bülteninde kendisine sorulan soruları yanıtladı. Nazan Ünal, 'Ben, Burhan adında bir zalime âşık oldum. Onun için Düzce'ye yerleştim. Beni dolandırdı ve kandırdı. Öldürmekle tehdit etti. Çok acı çektim. Evimi satıp Düzce'den gitmek istedim. Ev satışında paramı kaptırdım. Ev satışından gelen parayı Burhan'ın banka hesabına gönderdiler. Paramı istedim ama göndermedi. Kimse, kimseye güvenmesin. Sonra dava açtım. O zalimin aşkı da beni Rabbim'e getirdi. Üç senedir de elhamdülillah tesettürlüyüm' dedi. Nazan Ünal, görünüşüyle ilgili olarak ise 'Kim, ne derse desin, umurumda değil. Hiçbirine aldırış etmiyorum. Yüzümü görüyorlar, kalbimi görmüyorlar. İnsanların kalpleri kirli oldukları için hep insanın kötü taraflarını görüyorlar' açıklamasında bulunmuştu.

Bir ajansla anlaşan Nazan Ünal, TikTok'tan canlı yayın yapmaya başladı.

Bir ajansla anlaşan Nazan Ünal, TikTok'tan canlı yayın yapmaya başladı.
Bir ajansla anlaşan Nazan Ünal, TikTok'tan canlı yayın yapmaya başladı.

Ajans bilgisini biyografisine ekleyen Nazan Ünal'a canlı yayında gönderilen hediyeler dikkat çekti. Ünal, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının ardından TikToker oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın