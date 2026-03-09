Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray Maçı Sonrası Konuştu: "Efendi Beşiktaş Dönemi Bitti"

Serdal Adalı hakem hakkında 'kariyeri bitti, yazık' derken şu ifadeleri kullandı:

'Efendi Beşiktaş dönemi bitti. Benim bir Beşiktaş hayalim var. Onu hayata geçirmek için çalışıyorum ve bunu yapacağım. Genç hakem hata yapabilir ama kart göstermemek için arkasını döndü ya! O an bitti işte. Kariyerini bitirdi. Yazık.'