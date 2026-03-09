onedio
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray Maçı Sonrası Konuştu: "Efendi Beşiktaş Dönemi Bitti"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.03.2026 - 21:22

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray’a 1-0 yenilen Beşiktaş’ta tepkiler sürüyor. Başkan Serdal Adalı, MHK’yı istifaya çağırdı.

Adalı, 'Efendi Beşiktaş dönemi bitti' açıklaması yaptı ve hakem hakkında da açıklamalar yaptı.

Adalı, TFF'ye başvuru yaptıklarını açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı açıklamalarda bulundu.

Adalı şunları söyledi:

Portekizli VAR eğitmen ekibiyle ilgili endişelerim var. Düzgün, tutarlı ve dürüst olduklarına inanmıyorum. Bir an önce görevlerini bırakmalarını istiyorum. O koridor ve odanın kamera görüntüleri kamuoyuna açıklansın. TFF’ye başvurumuzu yaptık.

"Efendi Beşiktaş dönemi bitti"

Serdal Adalı hakem hakkında 'kariyeri bitti, yazık' derken şu ifadeleri kullandı:

'Efendi Beşiktaş dönemi bitti. Benim bir Beşiktaş hayalim var. Onu hayata geçirmek için çalışıyorum ve bunu yapacağım. Genç hakem hata yapabilir ama kart göstermemek için arkasını döndü ya! O an bitti işte. Kariyerini bitirdi. Yazık.'

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
