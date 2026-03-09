Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray Maçı Sonrası Konuştu: "Efendi Beşiktaş Dönemi Bitti"
Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray’a 1-0 yenilen Beşiktaş’ta tepkiler sürüyor. Başkan Serdal Adalı, MHK’yı istifaya çağırdı.
Adalı, 'Efendi Beşiktaş dönemi bitti' açıklaması yaptı ve hakem hakkında da açıklamalar yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adalı, TFF'ye başvuru yaptıklarını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Efendi Beşiktaş dönemi bitti"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın