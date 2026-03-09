onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray Taraftarının Merakla Beklediği Karar Sonuçlandı: CAS Cezayı Onadı

Galatasaray Taraftarının Merakla Beklediği Karar Sonuçlandı: CAS Cezayı Onadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.03.2026 - 20:46

Galatasaray’a Liverpool maçı öncesi CAS’tan olumsuz haber geldi. HT Spor’un aktardığına göre, UEFA’nın Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus deplasmanında yaşanan olaylar nedeniyle verilen seyirci yasağı cezasına yapılan itiraz CAS tarafından reddedildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray neden ceza almıştı?

Galatasaray neden ceza almıştı?

UEFA, Juventus maçında yaşanan olaylar nedeniyle Galatasaray’a seyircisiz oynama ve 40 bin Euro para cezası vermişti. Açıklamada, cezanın gerekçesi olarak nesne fırlatma, havai fişek kullanımı ve taraftarlar arasında yaşanan karışıklık gösterildi.

CAS itirazı reddetti.

CAS itirazı reddetti.

HT Spor’un haberine göre, UEFA’nın Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray’ın Juventus deplasmanında oynadığı maçta yaşanan olaylar nedeniyle verilen seyirci yasağı cezasına yapılan itiraz, CAS tarafından reddedildi.

Okan Buruk da yasağa dikkat çekmişti.

Okan Buruk da yasağa dikkat çekmişti.

İngiliz deviyle oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 'Verilen cezanın çok adil olduğunu düşünmüyorum. Belki bu değişecektir, itirazımız yapıldı. Sadece bir yerden bakmanın da doğru olmadığını düşünüyorum. Orada polislerin de nasıl davrandığı çok önemli. İkinci maçta taraftarımızın yanımızda olması güzel olurdu. Çünkü çok güzel bir stat, çok güzel bir atmosfer var. Daha önce ben futbolcu olarak Anfield'da bulunmuştum. Şimdi teknik adam olarak bunu yaşamak istiyorum. Taraftarımızın da orada olup tribünde yerini almasını istiyorum. Yarınki maç bizim için çok önemli tabii ki. Taraftarımız iç saha maçında ne kadar iyi olduğunu, Avrupa'nın belki de en iyisi olduğunu hep gösterdi' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın