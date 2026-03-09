Galatasaray Taraftarının Merakla Beklediği Karar Sonuçlandı: CAS Cezayı Onadı
Galatasaray’a Liverpool maçı öncesi CAS’tan olumsuz haber geldi. HT Spor’un aktardığına göre, UEFA’nın Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus deplasmanında yaşanan olaylar nedeniyle verilen seyirci yasağı cezasına yapılan itiraz CAS tarafından reddedildi.
Galatasaray neden ceza almıştı?
CAS itirazı reddetti.
Okan Buruk da yasağa dikkat çekmişti.
