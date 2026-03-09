Galatasaray Taraftarının Merakla Beklediği Karar Sonuçlandı: CAS Cezayı Onadı

İngiliz deviyle oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 'Verilen cezanın çok adil olduğunu düşünmüyorum. Belki bu değişecektir, itirazımız yapıldı. Sadece bir yerden bakmanın da doğru olmadığını düşünüyorum. Orada polislerin de nasıl davrandığı çok önemli. İkinci maçta taraftarımızın yanımızda olması güzel olurdu. Çünkü çok güzel bir stat, çok güzel bir atmosfer var. Daha önce ben futbolcu olarak Anfield'da bulunmuştum. Şimdi teknik adam olarak bunu yaşamak istiyorum. Taraftarımızın da orada olup tribünde yerini almasını istiyorum. Yarınki maç bizim için çok önemli tabii ki. Taraftarımız iç saha maçında ne kadar iyi olduğunu, Avrupa'nın belki de en iyisi olduğunu hep gösterdi' ifadelerini kullandı.