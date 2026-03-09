9 – 15 Mart 2026 Haftanın Kristali: Kalsedon Akik
Bu hafta gökyüzü zihin, iletişim ve kalp enerjisini aynı anda hareketlendiren güçlü bir frekans taşıyor. Merkür retrosu düşünceleri ve iletişimi hassaslaştırırken, Venüs ve Jüpiter enerjisi kalp alanını büyütüyor. Böyle dönemlerde enerjiyi dengeleyen, zihni sakinleştiren ve kalp frekansını yumuşatan kristaller büyük destek sağlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
9 – 15 Mart haftasının kristali bu nedenle Kalsedon Akik’tir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Burçlara Göre Haftalık Etkileri
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video