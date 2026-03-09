onedio
9 – 15 Mart 2026 Haftanın Kristali: Kalsedon Akik

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
09.03.2026 - 21:09

Bu hafta gökyüzü zihin, iletişim ve kalp enerjisini aynı anda hareketlendiren güçlü bir frekans taşıyor. Merkür retrosu düşünceleri ve iletişimi hassaslaştırırken, Venüs ve Jüpiter enerjisi kalp alanını büyütüyor. Böyle dönemlerde enerjiyi dengeleyen, zihni sakinleştiren ve kalp frekansını yumuşatan kristaller büyük destek sağlar.

9 – 15 Mart haftasının kristali bu nedenle Kalsedon Akik’tir.

Kalsedon Akik tarih boyunca bilgelik, huzur ve güçlü iletişim taşı olarak bilinir. Bu kristal insanın hem zihnini hem kalbini dengeler. Düşünceleri sakinleştirir, duyguları yumuşatır ve kişinin kendini doğru ifade etmesini destekler.

Kalsedon Akik özellikle şu alanlarda güçlü bir etki oluşturur:

  • Zihni sakinleştirir

  • İletişim gücünü artırır

  • Stresi ve gerginliği azaltır

  • İç huzuru güçlendirir

  • Kişinin kendini doğru ifade etmesine yardımcı olur

Bu taşın enerjisi özellikle Merkür etkilerinin yoğun olduğu dönemlerde çok güçlü çalışır. Çünkü Kalsedon Akik, iletişim gezegeninin dengesini kuran kristallerden biridir.

Kullanım AlanlarıEvde Kullanımı

Kalsedon Akik ev ortamında huzur ve uyum enerjisi oluşturur. Özellikle oturma odasında veya çalışma alanında bulundurulduğunda evdeki iletişim enerjisini yumuşatır. Aile içindeki gereksiz tartışmaları azaltır ve ortamın frekansını daha sakin hale getirir. Yatak odasında kullanıldığında zihni rahatlatır ve uyku kalitesini destekler.İş Yerinde Kullanımı

Kalsedon Akik iş yerlerinde iletişim ve karar enerjisini güçlendiren taşlardan biridir. Toplantı yapılan alanlarda veya masa üzerinde bulundurulduğunda düşünce netliği sağlar. Bu kristal özellikle yöneticiler, öğretmenler, danışmanlar ve iletişim gerektiren mesleklerde çalışan kişiler için güçlü bir destek sağlar.

Haftalık Arındırma

Kristaller enerji taşıdıkları için düzenli olarak arındırılmaları gerekir. Kalsedon Akik için haftada bir kez arındırma yapmak yeterlidir. Bu arındırma iki şekilde yapılabilir:

  • Adaçayı tütsüsü ile arındırma (yoğun enerjiyi temizler).

  • Taşı birkaç dakika akan suyun altında tutma (doğal frekansını yeniler).

Burçlara Göre Haftalık Etkileri

  • Koç: Sabırsız enerjiyi dengeler, acele kararların önüne geçer.

  • Boğa: İç huzuru artırır, zihinsel yorgunluğu azaltır.

  • İkizler: Zihinsel dağınıklığı toparlar; iletişimde karizma ve ikna gücü kazandırır.

  • Yengeç: Duygusal denge getirir, kalpteki kırgınlıkları yumuşatır.

  • Aslan: Liderlik enerjisini dengeler; güçlü ama sakin bir ifade kazandırır.

  • Başak: Zihinsel yükü hafifletir, fazla düşünmeyi (overthinking) azaltır.

  • Terazi: İlişki enerjisini dengeler, anlayış ve uyumu artırır.

  • Akrep: Yoğun duyguları sakinleştirir; stratejik düşünmeye yardımcı olur.

  • Yay: İletişim ve öğrenme enerjisini güçlendirir; yeni bağlantılar getirebilir.

  • Oğlak: Kariyer alanında önemli kararlar alırken zihinsel netlik sağlar.

  • Kova: Yaratıcılığı ve ifade gücünü artırır; sosyal çevrede dikkat çekmenizi sağlar.

  • Balık: Duygusal denge ve ruhsal huzur sağlar; sezgileri netleştirir.

Haftanın Mesajı

Zihin sakin olduğunda doğru sözler ortaya çıkar. Doğru sözler ise hayatın yönünü değiştirebilir.

Kalsedon Akik bu hafta zihnini sakinleştiren, kalbini yumuşatan ve sözlerine güç kazandıran bir enerji taşıdır. Doğru kristal doğru zamanda hayatının frekansını değiştirebilir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

