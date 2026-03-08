Sevgili Terazi, bugün iş hayatında hızlanma yaşayabilirsin. Güneş'in ilk ışıklarıyla birlikte, birden fazla görev ve sorumluluk alman gerekebilir. Sabah saatlerinde, hızlı düşünme ve karar verme yeteneklerini kullanman gereken durumlarla karşı karşıya kalabilirsin. Şimdi alacağın kararlar ise hem günün hem de haftanın seyrini belirleyebilir.

Tam da bu noktada, uzun süredir beklediğin bir fırsat da kapını çalabilir. Bu fırsatı değerlendirmek ve projeyi sahiplenmek, sana gözle görülür bir başarı sağlayacaktır. Ancak unutma ki kendini göstermek için risk alırken, her zaman doğru hesaplamalar yapman gerekiyor. Bize soracak olursan, bugün emin adımlarla ilerle ve zirveyi hedefle!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün partnerin seni şaşırtabilir ve heyecanlandırabilir. Mesela, partnerinden gelecek beklenmedik bir buluşma teklifi ya da romantik bir mesaj, gününü renklendirebilir. Hoş bir akşam yemeği, romantik bir film keyfi ya da eğlenceli bir etkinlik aranızdaki bağı daha güçlü hale getirebilir. Pazartesi gününe aşk dolu başlamak ise tüm haftanı güzelleştirebilir. Bu arada bekarsan, ansızın karşına çıkan yabancı kalbini çalabilir, dikkatli ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…