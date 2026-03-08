MART
Reytinglerde Zirveyi Ele Geçiren Yeraltı Dizisinde 'Anne'nin Öleceği İddia Edildi!

Reytinglerde Zirveyi Ele Geçiren Yeraltı Dizisinde 'Anne'nin Öleceği İddia Edildi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.03.2026 - 00:34

NOW TV'de yayın hayatına başlayan Yeraltı dizisi reyting zirvesine yerleşmeyi başardı. Hatta öyle ki dizi, haftanın en çok izlenen dizisi oldu. Dizide Gülsüm Ana karakterine hayat veren oyuncunun diziden ayrılacağı iddia edildi.

Kaynak: Oda TV

Başrollerini Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı Yeraltı dizisi büyük bir etki yaratmış durumda.

Başrollerini Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı Yeraltı dizisi büyük bir etki yaratmış durumda.

Henüz ikinci bölümü yayınlanmışken Devlet Bahçeli'nin de arayarak tebrik ettiği dizi yüksek bir izlenme oranına ulaşarak haftanın en çok izlenen üçüncü dizisi olmayı başardı. Dizide yaşandığı iddia edilen başrol krizi ise son bulmuş görünüyor.

Sevilen dizi Yeraltı'nda 'Gülsüm Ana' karakterine hayat veren oyuncu Hülya Gülşen'in diziden ayrıldığı iddia edildi.

Sevilen dizi Yeraltı'nda 'Gülsüm Ana' karakterine hayat veren oyuncu Hülya Gülşen'in diziden ayrıldığı iddia edildi.

İddiaya göre Uraz Kaygılaroğlu'nun canlandırdığı Bozo karakterinin annesi diziden ayrılacak. Ancak iddianın doğru ya da yanlış olduğuna dair bir açıklama henüz yapılmadı.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Yorum Yazın