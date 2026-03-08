MART
article/comments
article/share
Haberler
TV
8 Mart Survivor'da Kim Elendi? Onur Alp mi, Engincan mı Survivor'a Veda Etti?

8 Mart Survivor'da Kim Elendi? Onur Alp mi, Engincan mı Survivor'a Veda Etti?

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.03.2026 - 22:52

Survivor 2026'da bir kez daha eleme heyecanı yaşandı. Erkekler haftasında Onur Alp, Engincan, Can Berkay ve Barış eleme adayı oldular. Halk oylamasıyla Can Berkay ve Barış eleme adayı olmaktan kurtuldu. Eleme düellosuna kalan Onur Alp ve Engincan elenmemek için ter döktü.

Survivor'da bu hafta kim elendi, yarışmaya hangi isim veda etti?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor'da kıyasıya bir mücadelenin ardından elenen isim belli oldu.

Survivor'da kıyasıya bir mücadelenin ardından elenen isim belli oldu.

Erkek elemesinin yaşandığı haftada ilk adaylar Onur Alp ve Engincan olmuştu. 3. ve 4. eleme adayları ise Can Berkay ile Barış oldu. Ancak Can Berkay ve Barış, halk oylamasıyla eleme adayı olmaktan kurtuldu. Onur Alp ile Engincan zorlu bir mücadeleyle elenmemek için yarıştı.

Survivor'da elenen isim Onur Alp oldu.

Survivor'da elenen isim Onur Alp oldu.

Düelloda ilk turu kazanan Engincan oldu. İkinci turu da Engincan kazanınca yarışmaya devam etmeyi garantiledi. Kader konseyine kalan Onur Alp'in Kırmızı takıma gelip gelmemesi soruldu. Onur Alp'e 'hayır' cevabı verildi ve yarışmacı Survivor'dan elendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın