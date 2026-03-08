8 Mart Survivor'da Kim Elendi? Onur Alp mi, Engincan mı Survivor'a Veda Etti?

Survivor 2026'da bir kez daha eleme heyecanı yaşandı. Erkekler haftasında Onur Alp, Engincan, Can Berkay ve Barış eleme adayı oldular. Halk oylamasıyla Can Berkay ve Barış eleme adayı olmaktan kurtuldu. Eleme düellosuna kalan Onur Alp ve Engincan elenmemek için ter döktü.

Survivor'da bu hafta kim elendi, yarışmaya hangi isim veda etti?