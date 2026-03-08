8 Mart Survivor'da Kim Elendi? Onur Alp mi, Engincan mı Survivor'a Veda Etti?
Survivor 2026'da bir kez daha eleme heyecanı yaşandı. Erkekler haftasında Onur Alp, Engincan, Can Berkay ve Barış eleme adayı oldular. Halk oylamasıyla Can Berkay ve Barış eleme adayı olmaktan kurtuldu. Eleme düellosuna kalan Onur Alp ve Engincan elenmemek için ter döktü.
Survivor'da bu hafta kim elendi, yarışmaya hangi isim veda etti?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor'da kıyasıya bir mücadelenin ardından elenen isim belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor'da elenen isim Onur Alp oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın