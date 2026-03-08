O Ses Yılbaşı Özel'de Onu Seçmişti: Ava Yaman, Hadise'yi Takipten Çıktı!
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz'le yıldızı parlayan Ava Yaman, bir anda ülkenin en tanınan ve en sevilen isimlerinden biri haline gelmişti. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e katılan ve sesiyle de herkesi büyüleyen genç oyuncu, Hadise'ye olan hayranlığını dile getirerek ünlü şarkıcıyı seçmişti. Ava Yaman, aylar sonra Hadise'yi takipten çıktı.
2025-2026 sezonuna damga vuran Taşacak Bu Deniz'in genç yıldızı Ava Yaman, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel performansıyla da herkesi büyülemişti.
Biz ikiliden düet beklerken hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı.
