O Ses Yılbaşı Özel'de Onu Seçmişti: Ava Yaman, Hadise'yi Takipten Çıktı!

Taşacak Bu Deniz Ava Yaman
08.03.2026 - 20:38

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz'le yıldızı parlayan Ava Yaman, bir anda ülkenin en tanınan ve en sevilen isimlerinden biri haline gelmişti. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e katılan ve sesiyle de herkesi büyüleyen genç oyuncu, Hadise'ye olan hayranlığını dile getirerek ünlü şarkıcıyı seçmişti. Ava Yaman, aylar sonra Hadise'yi takipten çıktı.

2025-2026 sezonuna damga vuran Taşacak Bu Deniz'in genç yıldızı Ava Yaman, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel performansıyla da herkesi büyülemişti.

Sahnede Hadise ile düet yapan genç oyuncunun heyecanı gözlerden kaçmazken muhteşem sesi ve sahne performansı Hadise'nin de kendisine hayran kalmasını sağlamıştı. Hadise'ye duyduğu sevgiyi dile getiren Ava Yaman, Gupse Özay, Giray Altınok ve Murat Boz'un tüm ısrarlarına rağmen yoluna Hadise'yle devam etme kararı almıştı. Programın hemen ardından da ünlü şarkıcıyı Instagram hesabından takip etmişti.

Biz ikiliden düet beklerken hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Ava Yaman, Hadise'yi takipten çıktı! Birlikte bir düet ya da yeni bir sahne şovu beklediğimiz Ava Yaman ve Hadise cephesinden beklenmedik bir gelişmeyle karşılaştık. Ava Yaman, Hadise'yi neden takipten çıktı bilinmese de bu durum kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
