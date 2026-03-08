MART
Zirvede Hangi Kanal Var? Reyting Uzmanı, Mart Ayıyla Birlikte Reytinglerde Sert Düşüş Olduğunu Açıkladı!

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.03.2026 - 19:03

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in reyting zirvesindeki yarışı Kanal D ile TRT 1'e de yansıyor. Haftalardır zirve yarışı iki kanal arasında sürerken diğer kanallar da reytingler için yeni çalışmalarda bulunuyor. Pek çok dizi için final kararı alınmasının yanı sıra, kanallarda yayına başlayan ya da başlayacak diziler de bulunuyor. Ancak beklenmedik şekilde toplam televizyon reytinginde yaşanan düşüşü reyting uzmanı açıkladı.

1-7 Mart haftası reyting sonuçları belli oldu.

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir arasındaki reyting savaşlarını bu hafta da Taşacak Bu Deniz kazandı. TRT 1, bu hafta üç puan farkla önde yer almayı başardı.

Bu hafta en çok izlenen kanallar şu şekilde sıralandı:

1. TRT 1

2. Kanal D

3. NOW TV

4. TV8

5. ATV

6. Star TV

7. Show TV

Reyting uzmanı, reytinglerdeki sert düşüşü açıkladı.

Uzman, 'Mart ayına 21 diziyle başlıyoruz. Toplam televizyon reytingindeki sert düşüş dikkat çekiyor; son üç günde ortalama yaklaşık 2,5 puanlık gerileme var ve ayın henüz başında bu oldukça yüksek bir kayıp. Zirve yarışında ise TRT 1 üç puan farkla önde.' açıklamasında bulundu. Ayrıca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'Geçen hafta cuma ve cumartesi günlerinde Other'da yaklaşık iki puanlık artışa neden olan savaş gündemi bu hafta içinde de etkisini hissettirdi ancak artışlar o kadar sert olmadı. Buna karşın bazı günlerde Türkiye Kupası maçları nedeniyle Other'da belirgin yükselişler var. Pazar gününde Other 2,19 puan artarken dizilerde düşüşler kaydedildi.

Geçen hafta Şampiyonlar Ligi maçının yayınlandığı çarşamba akşamında bu kez Türkiye Kupası karşılaşmaları vardı. 20.30'daki Beşiktaş ve 21.15 civarında başlayan Fenerbahçe maçları dizileri olumsuz etkiledi. Bu etkinin yansıması olarak günün zirve mücadelesindeki iki dizisi Yeraltı ve Eşref Rüya'da benzer oranlı düşüşler yaşandı.

Perşembe gününde ise toplam reytingde yaklaşık 3 puanlık sert bir gerileme dikkat çekti. Günün lider dizisi Sevdiğim Sensin dördüncü bölümünde yaklaşık bir puan düşüşle 7,72'ye geriledi. Günün diğer dizileri Halef ve Veliaht da düşüş yaşarken İnci Taneleri hafif bir artış kaydetti.

Cuma akşamı Taşacak Bu Deniz'in 15,72 reytingle ekrana dönmesi günün diğer dizilerini aşağı çekti. Arka Sokaklar'da yaklaşık 1 puan, Kızılcık Şerbeti'nde ise 2 puanlık düşüşler görüldü. Cumartesi gününde derbi etkisine rağmen Other geçen haftaya yakın seviyede kalsa da (sebebi geçen hafta da savaş etkisiyle yüksek olması) günün dizileri Güller ve Günahlar ile Gönül Dağı'nda yaklaşık birer puanlık düşüşler kaydedildi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
