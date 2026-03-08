Zirvede Hangi Kanal Var? Reyting Uzmanı, Mart Ayıyla Birlikte Reytinglerde Sert Düşüş Olduğunu Açıkladı!

Uzman, 'Mart ayına 21 diziyle başlıyoruz. Toplam televizyon reytingindeki sert düşüş dikkat çekiyor; son üç günde ortalama yaklaşık 2,5 puanlık gerileme var ve ayın henüz başında bu oldukça yüksek bir kayıp. Zirve yarışında ise TRT 1 üç puan farkla önde.' açıklamasında bulundu. Ayrıca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'Geçen hafta cuma ve cumartesi günlerinde Other'da yaklaşık iki puanlık artışa neden olan savaş gündemi bu hafta içinde de etkisini hissettirdi ancak artışlar o kadar sert olmadı. Buna karşın bazı günlerde Türkiye Kupası maçları nedeniyle Other'da belirgin yükselişler var. Pazar gününde Other 2,19 puan artarken dizilerde düşüşler kaydedildi.

Geçen hafta Şampiyonlar Ligi maçının yayınlandığı çarşamba akşamında bu kez Türkiye Kupası karşılaşmaları vardı. 20.30'daki Beşiktaş ve 21.15 civarında başlayan Fenerbahçe maçları dizileri olumsuz etkiledi. Bu etkinin yansıması olarak günün zirve mücadelesindeki iki dizisi Yeraltı ve Eşref Rüya'da benzer oranlı düşüşler yaşandı.

Perşembe gününde ise toplam reytingde yaklaşık 3 puanlık sert bir gerileme dikkat çekti. Günün lider dizisi Sevdiğim Sensin dördüncü bölümünde yaklaşık bir puan düşüşle 7,72'ye geriledi. Günün diğer dizileri Halef ve Veliaht da düşüş yaşarken İnci Taneleri hafif bir artış kaydetti.

Cuma akşamı Taşacak Bu Deniz'in 15,72 reytingle ekrana dönmesi günün diğer dizilerini aşağı çekti. Arka Sokaklar'da yaklaşık 1 puan, Kızılcık Şerbeti'nde ise 2 puanlık düşüşler görüldü. Cumartesi gününde derbi etkisine rağmen Other geçen haftaya yakın seviyede kalsa da (sebebi geçen hafta da savaş etkisiyle yüksek olması) günün dizileri Güller ve Günahlar ile Gönül Dağı'nda yaklaşık birer puanlık düşüşler kaydedildi.