Zirvede Hangi Kanal Var? Reyting Uzmanı, Mart Ayıyla Birlikte Reytinglerde Sert Düşüş Olduğunu Açıkladı!
Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in reyting zirvesindeki yarışı Kanal D ile TRT 1'e de yansıyor. Haftalardır zirve yarışı iki kanal arasında sürerken diğer kanallar da reytingler için yeni çalışmalarda bulunuyor. Pek çok dizi için final kararı alınmasının yanı sıra, kanallarda yayına başlayan ya da başlayacak diziler de bulunuyor. Ancak beklenmedik şekilde toplam televizyon reytinginde yaşanan düşüşü reyting uzmanı açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1-7 Mart haftası reyting sonuçları belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Reyting uzmanı, reytinglerdeki sert düşüşü açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın