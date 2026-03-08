MART
Hayal Köseoğlu Babasının Ölümünden Sonra Yaşadığı İlginç Olayı Paylaştı

Gülistan Başköy
08.03.2026 - 09:48

Geçtiğimiz Ağustos ayında babası Yiğit Köseoğlu’nu kaybeden oyuncu Hayal Köseoğlu, yaşadığı zor süreci anlattı. Katıldığı programda babasının ölümünden sonra yaşadığı ilginç bir anıyı paylaşan Köseoğlu, babasına “Eğer ölümden sonra hayat varsa bana bir işaret gönder” dediğini ve sonrasında yaşadığı bir tesadüfün kendisini derinden etkilediğini anlattı. Ünlü oyuncunun sözleri sosyal medyada gündem oldu. 

İşte detaylar…

Kaynak: Gökhan Çınar / Katarsis

Oyuncu Hayal Köseoğlu, YouTube’da yayınlanan Katarsis programına konuk oldu.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden babası Yiğit Köseoğlu ile ilgili duygusal açıklamalarda bulundu.

Köseoğlu’nun babası Yiğit Köseoğlu, yaklaşık bir yıl süren hastalık sürecinin ardından hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncu o dönemde acı haberi sosyal medya hesabından paylaşarak şu sözleri kullanmıştı:

“Maalesef güzeller güzeli babam Yiğit Köseoğlu’nu bir senelik mücadelesi sonunda kaybettik. Telefonları açamıyorum, konuşacak halim yok. Dua eden, süreçte yanımızda olan herkese teşekkürler.”

Babasının vefatının ardından oldukça zor bir dönem geçirdiğini dile getiren Köseoğlu, daha sonra yaptığı paylaşımda da duygularını uzun bir mesajla ifade etmişti.

Oyuncu, anksiyete ile mücadele ettiği bir yılın sonunda en güvende hissettiği insanlardan birini kaybetmenin kendisi için çok ağır olduğunu söylemişti:

''Beni merak edenler için yazmak istedim. Biraz da kalbimden bu ağırlığı atmak için sanırım. Babamın gidişi, çok zor bir seneye çok zor bir final oldu. Anksiyete ile mücadele ettiğim bir senenin sonunda beni en kolay sakinleştirebilen, yanında en güvende hissettiğim insanlardan birini kaybetmek hiç kolay olmadı. Babamı kaybettiğimden beri hayal dünyasında gibiyim. Gerçekliğin içinde değilim sanki. Bir gün iyiyim. Unutuyorum çünkü. Sonra yumruk gibi iniyor gerçeklik suratıma. O zaman durmadan ağlıyorum. 'İyiyim' demek isterdim bile demeyeceğim. Bizden sürekli 'iyi' olmamızı isteyen hatta 'iyi' olmayı minimum ruh hali olarak gören, bizden mükemmel, harika (!), şahane olmamızı bekleyen bir sistemde iyi olma kaygısını gütmediğim için mutluyum aslında. Hemen ayaklarımızın üstünde durmamız beklense de ben tökezlemeyi öğrendiğim bir dönemdeyim. Düşmekten korkarak yaşadığım bir hayatın ardından, düşersem beni tutacak insanlar biriktirmiş olmakla da gurur duyuyorum. Kısacası: iyi değilim. Hayat devam ediyor evet ama bazen de etmiyor. Hepimizin şükredecek çok şeyi var evet ama bu yaşadığımız zorlukları görmezden gelmemiz gerektiği anlamına gelmiyor. Ölüm hayata dair evet ama yas da öyle. Ve kolay değil. Bu dönemde hep depremde ailesini kaybeden insanlar geliyor aklıma. Aniden bütün aidiyet duygusunu kaybetmekle yüzleşmek zorunda kalanlar. Veya ani ölümler. Sevdiklerini bir araba kazasında, bir kalp kriziyle, bir pıhtı atmasıyla kaybedenler... Ne kadar güç olduğunu tahmin bile edemiyorum ve kalbinizdeki boşluğa kocaman bir sevgi yolluyorum. Benim babam bir sene içinde defalarca ölümden döndü, yavaş yavaş, vedalaşarak gitti. Ona rağmen acısı çok büyük. Sevdiğin insanın gözünün önünde eridiğini görmek de çok zordu ama yine de bana zarifçe, uzun uzun veda ettiği için güzel babacığıma teşekkür ediyorum. Son olarak (jk rowling'e rağmen) bir potterhead olarak Thestral'ı çok düşündüm bu ara. Artık ben de onu görmeye başladım. Tüm potterheadlere duyurulur. Sevgiyle''

Hayal Köseoğlu, Katarsis programında babasının ölümünden sonra yaşadığı ilginç bir anıyı da ilk kez anlattı.

Oyuncu, babasıyla aralarında geçen bir konuşmayı şöyle aktardı:

“Dedim ki; ‘Ölümden sonra hayat varsa bana bir işaret ver ama çok iyi bir işaret olsun baba. Bak ben onu direkt anlayayım.’ O da bana ‘Tamam, vereceğim’ demişti.”

Babalarının vefat ettiğini öğrendikten sonra hastaneden çıktığını anlatan Köseoğlu, yaşadığı bir tesadüfün kendisini çok etkilediğini söyledi. Oyuncu o anı şu sözlerle anlattı:

'Hastaneden çıktığımda ilk oturduğum yerde daha önceden duymadığım bir şarkı... Babam Pink Floyd'u çok severdi, Pink Floyd'a benzer bir şey çalmaya başladı.

Ben de Pink Floyd'un 'Breathe' diye bir şarkısı vardır, onu çok severdim ve babamın akciğer kanseri döneminde hep onu dinlerdim. Breathe'e inanılmaz benzeyen bir şarkı çalmaya başladı. 'Ne bu şarkı?' diye baktım. 'Rebel Paradise' diye bir şarkı çıktı bu ve ben YouTube'dan bunu izlerken klibine bir baktım; bir adamın cennete gitme hikayesini anlatan bir klip.

Ve babama o kadar benziyor ki adam. Klibi yapan insanlara mesaj gönderdim, inanamadılar. Ve klibi yapan adamdan da rica ettim, 'Bu şarkıyı kaldıracak' diye duydum çünkü; 'Ben de kaldırmayacağım bu hikayeden sonra. Çünkü benim de babam 5 ay önce öldü ve ben de babama yapmıştım bu şarkıyı.' dedi. Bu kadar tesadüfün bir araya gelmesi...'

