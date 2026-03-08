Hayal Köseoğlu Babasının Ölümünden Sonra Yaşadığı İlginç Olayı Paylaştı
Geçtiğimiz Ağustos ayında babası Yiğit Köseoğlu’nu kaybeden oyuncu Hayal Köseoğlu, yaşadığı zor süreci anlattı. Katıldığı programda babasının ölümünden sonra yaşadığı ilginç bir anıyı paylaşan Köseoğlu, babasına “Eğer ölümden sonra hayat varsa bana bir işaret gönder” dediğini ve sonrasında yaşadığı bir tesadüfün kendisini derinden etkilediğini anlattı. Ünlü oyuncunun sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak: Gökhan Çınar / Katarsis
Oyuncu Hayal Köseoğlu, YouTube’da yayınlanan Katarsis programına konuk oldu.
Babasının vefatının ardından oldukça zor bir dönem geçirdiğini dile getiren Köseoğlu, daha sonra yaptığı paylaşımda da duygularını uzun bir mesajla ifade etmişti.
Hayal Köseoğlu, Katarsis programında babasının ölümünden sonra yaşadığı ilginç bir anıyı da ilk kez anlattı.
