Beşiktaş'ın Kırmızı Kart İsyanı: "Daha Ne Olması Gerekiyor?"

Beşiktaş'ın Kırmızı Kart İsyanı: "Daha Ne Olması Gerekiyor?"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.03.2026 - 20:58

Beşiktaş-Galatasaray maçında yaşanan bir pozisyon sosyal medyada en çok konuşulan ve tartışılan konulardan biri oldu. 28.dakikada Sane'nin sarı kart görmesiyle tamamlanan pozisyon için Beşiktaş tarafının kırmızı kart beklentisi vardı. Ozan Ergün ise VAR'ı dinledikten sonra uyarı olmadığını ve maçın devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

28.dakikada yaşanan pozisyon Beşiktaşlıların tepkisini çekti.

28.dakikada yaşanan pozisyon Beşiktaşlıların tepkisini çekti.

28.dakikada Sane'nin Asllani'ye yaptığı pozisyon sonrası Asllani yerde kaldı ve hakem Ozan Ergün tereddütsüz şekilde sarı kartı gösterdi. Ancak Beşiktaşlı futbolcular ve yedek kulübesi ısrarla kırmızı kart konusunda hakeme itirazlarda bulundu. Hakem Ozan Ergün, VAR'ı dinlediğini işaret ederek, uyarı olmadığını ve maçın devam etmesi gerektiğine hükmetti.

Beşiktaş sosyal medyadan pozisyona isyan etti.

Beşiktaş sosyal medyadan pozisyona isyan etti.

Beşiktaş sosyal medya hesaplarından 'Daha ne olması gerekiyor???' diye pozisyona tepki gösterdi. 

*Görüntüler, Beşiktaş sosyal medya hesabından alınmıştır.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
