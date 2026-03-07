Beşiktaş'ın Kırmızı Kart İsyanı: "Daha Ne Olması Gerekiyor?"

Beşiktaş-Galatasaray maçında yaşanan bir pozisyon sosyal medyada en çok konuşulan ve tartışılan konulardan biri oldu. 28.dakikada Sane'nin sarı kart görmesiyle tamamlanan pozisyon için Beşiktaş tarafının kırmızı kart beklentisi vardı. Ozan Ergün ise VAR'ı dinledikten sonra uyarı olmadığını ve maçın devam etmesi gerektiğini dile getirdi.