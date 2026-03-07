MART
Sıla Türkoğlu Yeni Rolü Hakkında Gelen Yoruma Cevap Verdi: “Öyle Demesek”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
07.03.2026 - 21:18

NOW’da yayınlanmaya hazırlanan Doktor Başka Hayatta dizisi için çalışmalar devam ediyor. Sıla Türkoğlu ve İbrahim Çelikkol’un başrolü paylaştığı dizi 8 Mart Pazar akşamı ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. X platformunda da diziseverler merakla ilk bölümü yorumlamak için bekliyor. 

Bir kullanıcıdan da Sıla Türkoğlu’nun rolü hakkında paylaşım geldi. Yorum karşısında oyuncudan cevap gecikmedi. Gelin neler yaşanmış birlikte bakalım…

Doc adlı popüler İtalyan diziden uyarlama olan Doktor Başka Hayatta’nın ilk bölümü yarın ekranlarda olacak.

Dizinin kadrosu birbirinden başarılı isimlerle dolu. Sıla Türkoğlu da onlardan biri. Kızılcık Şerbeti dizisinin Doğa’sı olarak tanıdığımız Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti’nden ayrılmasıyla sevenlerini şoke etmişti. Ardından ise ara vermeden yeni dizisi Doktor Başka Hayatta ile anlaşması gündem olmuştu.

Şimdiyse yeni rolü hakkında bir X kullanıcısından yorum geldi.

Bilmeyenler için Sıla Türkoğlu dizide bir dahiliye uzmanına hayat verecek. Bir seyirci de bu durum karşısında “başrole havalı cerrahlar yerine ilk defa düz dahiliyeci bir karakter koymuşlar” dedi. 

Sıla Türkoğlu da yanıt vermekte gecikmedi ve “düz dahiliye demesek de dahiliye hastanenin kalbidir desek olmaz mı” dedi.

