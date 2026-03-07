MART
Viyana, Çilek, Gezer: Bir Kadın Eşinin Ailesindeki Birbirinden İlginç İsimleri Paylaştı

Viyana, Çilek, Gezer: Bir Kadın Eşinin Ailesindeki Birbirinden İlginç İsimleri Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
07.03.2026 - 21:14

Bir bebeğe isim koymak elbette kültürel bir süreç. Koyulan isimler genel olarak, bir toplumun değerlerini, geleneklerini ve inançlarını da yansıtır. İsimler, bir bireyin kimliğinin ve kişiliğinin bir parçasıdır ve genellikle onun hakkında çok şey anlatır. Bu yüzden isim seçmek aslında çok çok önemli. 

'kubratinn' isimli sosyal medya kullanıcısı, eşinin ailesindeki ilginç isimleri paylaştı. Viyana, Çilek, Gezer gibi isimler elbette pek çok kişiyi şaşırttı.

Kaynak: https://www.instagram.com/kubratinn/r...
Peki bu isimler Türkiye'de kaç kişide var?

Peki bu isimler Türkiye'de kaç kişide var?

  • Çilek: Yaklaşık 638 kişi.

  • Nasip: Yaklaşık 1.126 kişi.

  • Kısmet: Yaklaşık 5.775 kişi.

  • Gezer: Veri bulunamayacak kadar az (genelde soyadı).

  • Yazar: Veri bulunamayacak kadar az (genelde soyadı).

  • Viyana: Tahminen 1 ile 10 kişi arasında (Türkiye'de tek olabilir).

