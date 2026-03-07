Viyana, Çilek, Gezer: Bir Kadın Eşinin Ailesindeki Birbirinden İlginç İsimleri Paylaştı

Bir bebeğe isim koymak elbette kültürel bir süreç. Koyulan isimler genel olarak, bir toplumun değerlerini, geleneklerini ve inançlarını da yansıtır. İsimler, bir bireyin kimliğinin ve kişiliğinin bir parçasıdır ve genellikle onun hakkında çok şey anlatır. Bu yüzden isim seçmek aslında çok çok önemli.

'kubratinn' isimli sosyal medya kullanıcısı, eşinin ailesindeki ilginç isimleri paylaştı. Viyana, Çilek, Gezer gibi isimler elbette pek çok kişiyi şaşırttı.