Meteoroloji Paylaştı: Cuma ve Cumartesi 26 Kente Kar Yağacak
Baharın habericisi 'cemre' hava, suya ve toprağa düştü ancak bahar henüz gelmedi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava tahmin haritasını paylaştı. 6 Mart Cuma ve 7 Mart Cumartesi pek çok kentte kar yağışı bekleniyor. Kar yağacak kentler hangileri? İşte Meteoroloji'den alınan son veriler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6 Mart Cuma hava durumu: Kar yağacak kentler
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
7 Mart Cumartesi hava durumu
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın