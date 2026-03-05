onedio
article/comments
Meteoroloji Paylaştı: Cuma ve Cumartesi 26 Kente Kar Yağacak

Dilara Şimşek
05.03.2026 - 12:44

Baharın habericisi 'cemre' hava, suya ve toprağa düştü ancak bahar henüz gelmedi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava tahmin haritasını paylaştı. 6 Mart Cuma ve 7 Mart Cumartesi pek çok kentte kar yağışı bekleniyor. Kar yağacak kentler hangileri? İşte Meteoroloji'den alınan son veriler...

6 Mart Cuma hava durumu: Kar yağacak kentler

Meteoroloji, 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Mart ayıyla birlikte sıcaklığın yükselmesi beklenirken kar yağacak kentler belli oldu. Cuma günü 26 kentte kar yağışı bekleniyor. O kentler şöyle sıralandı:

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Tunceli, Bingöl, Bayburt, Gümüşhane, Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir, Niğde, Karaman, Bolu, Karabük, Kastamonu.

7 Mart Cumartesi hava durumu

Cumartesi günü haritada toplam 21 kente kar veya karla karışık yağmur bekleniyor. O kentler şöyle:

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Tunceli, Bingöl, Bayburt, Gümüşhane, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Bolu, Karabük, Kastamonu, Tokat

