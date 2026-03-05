Meteoroloji Paylaştı: Cuma ve Cumartesi 26 Kente Kar Yağacak

Baharın habericisi 'cemre' hava, suya ve toprağa düştü ancak bahar henüz gelmedi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava tahmin haritasını paylaştı. 6 Mart Cuma ve 7 Mart Cumartesi pek çok kentte kar yağışı bekleniyor. Kar yağacak kentler hangileri? İşte Meteoroloji'den alınan son veriler...