Akaryakıtta Eşel Mobil Sistemine Geçilmesi Sonrasında Benzine 0,95 Kuruş, Motorine ise 3,15 Lira Zam Geldi

Hükümet, enflasyonun başlıca nedenlerinden biri olan akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmayı önlemek için eşel mobil sistemine geçmeye karar vermişti. Eşel mobil sistemi ile akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar kullanıcıya yansıtılmayacak ve yüzde 75’lik kısmı vergiden karşılanacak.

Eşel mobil sistemi sonrasında akaryakıt fiyatlarına gelen zam da belli oldu. Benzinde 0,95 kuruş, motorinde ise 3,15 lira zam pompaya yansıdı.