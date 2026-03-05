Akaryakıtta Eşel Mobil Sistemine Geçilmesi Sonrasında Benzine 0,95 Kuruş, Motorine ise 3,15 Lira Zam Geldi
Orta Doğu’da yaşanan savaş sonrasında akaryakıt fiyatlarında hızlı yükselişi önlemek isteyen hükümet, eşel mobil sistemine geçildiğini duyurmuştu. Yeni sistemle birlikte zamlar son kullanıcıya yansıtılmayacak ve yüzde 75’lik kısmı vergilerden karşılanacak. Eşel mobil sistemine geçilmesi sonrasında pompaya yansıyan fiyatlara göre benzine 0,95 kuruş, motorine ise 3,15 lira zam geldi.
İran’ın, ABD ve İsrail saldırıları sonrasında Körfez ülkelerini bombalaması ve Hürmüz Boğazı’nı kapatması akaryakıt piyasasını hareketlendirdi.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
