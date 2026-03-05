onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Akaryakıtta Eşel Mobil Sistemine Geçilmesi Sonrasında Benzine 0,95 Kuruş, Motorine ise 3,15 Lira Zam Geldi

Akaryakıtta Eşel Mobil Sistemine Geçilmesi Sonrasında Benzine 0,95 Kuruş, Motorine ise 3,15 Lira Zam Geldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.03.2026 - 13:06

Orta Doğu’da yaşanan savaş sonrasında akaryakıt fiyatlarında hızlı yükselişi önlemek isteyen hükümet, eşel mobil sistemine geçildiğini duyurmuştu. Yeni sistemle birlikte zamlar son kullanıcıya yansıtılmayacak ve yüzde 75’lik kısmı vergilerden karşılanacak. Eşel mobil sistemine geçilmesi sonrasında pompaya yansıyan fiyatlara göre benzine 0,95 kuruş, motorine ise 3,15 lira zam geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İran’ın, ABD ve İsrail saldırıları sonrasında Körfez ülkelerini bombalaması ve Hürmüz Boğazı’nı kapatması akaryakıt piyasasını hareketlendirdi.

İran’ın, ABD ve İsrail saldırıları sonrasında Körfez ülkelerini bombalaması ve Hürmüz Boğazı’nı kapatması akaryakıt piyasasını hareketlendirdi.

Hükümet, enflasyonun başlıca nedenlerinden biri olan akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmayı önlemek için eşel mobil sistemine geçmeye karar vermişti. Eşel mobil sistemi ile akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar kullanıcıya yansıtılmayacak ve yüzde 75’lik kısmı vergiden karşılanacak.

Eşel mobil sistemi sonrasında akaryakıt fiyatlarına gelen zam da belli oldu. Benzinde 0,95 kuruş, motorinde ise 3,15 lira zam pompaya yansıdı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul

Benzin litre fiyatı: 59.34 TL

Motorin litre fiyatı: 63.53 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 60.29 TL

Motorin litre fiyatı: 64.65 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 60.58 TL

Motorin litre fiyatı: 64.93 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın