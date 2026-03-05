onedio
article/comments
article/share
Türkiye’nin Dibinde! Dünyanın En İyi İkinci Plajı Seçildi

Türkiye’nin Dibinde! Dünyanın En İyi İkinci Plajı Seçildi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.03.2026 - 13:44

Dünyanın en iyi plajlarını belirleyen uluslararası değerlendirmede yeni liste açıklandı. Milyonlarca kullanıcının yorumlarıyla oluşturulan sıralamada, Türkiye’ye oldukça yakın bir plaj ikinci sıraya yerleşti. Doğal güzelliği ve eşsiz kum yapısıyla öne çıkan bu sahil, dünya turizm gündeminde dikkat çekti.

Tripadvisor’ın 2026 Travelers’ Choice değerlendirmesinde dünyanın en iyi plajları açıklandı.

Milyonlarca kullanıcının yorumları ve puanlarıyla oluşturulan listede Yunanistan’daki Elafonisi Plajı ikinci sıraya yerleşti. Türkiye’ye oldukça yakın konumda bulunan bu doğal güzellik, pembe kumları ve turkuaz sularıyla dikkat çekiyor.

Girit Adası’nın güneybatı kıyısında yer alan Elafonisi Plajı, özellikle benzersiz kum rengiyle dünyaca ünlü.

Kumların pembe tonlara sahip olmasının nedeni ise kıyıda biriken kırılmış deniz kabukları ve mercan parçacıkları. Sığ lagünleri ve berrak suyu sayesinde plaj hem yüzme hem de doğa fotoğrafçılığı için ideal bir ortam sunuyor.

Bölge aynı zamanda koruma altındaki bir doğa rezervi.

Bu nedenle yapılaşma oldukça sınırlı tutuluyor ve plajın doğal dokusu büyük ölçüde korunuyor. Özellikle yaz aylarında Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen turistler, bu eşsiz sahili görmek için Girit’e akın ediyor.

Elafonisi Plajı’nın Türkiye’ye yakınlığı da dikkat çeken bir başka unsur. Ege’nin karşı kıyısında yer alan Girit’e Türkiye’den kısa sürede ulaşılabiliyor. Bu nedenle plaj, Türk tatilciler için de alternatif bir rota olarak öne çıkıyor. 

Dünyanın en iyi plajları listesinde zirve Meksika’daki Isla Pasion’a giderken, ikinci sıradaki Elafonisi özellikle doğal güzelliği ve farklı kum yapısıyla öne çıkan destinasyonlardan biri olarak gösteriliyor.

Dünyanın En İyi 10 Plajı (2026)

  • Isla Pasion Plajı — Cozumel, Meksika

  • Elafonissi Plajı — Girit, Yunanistan

  • Balos Lagünü Plajı — Girit, Yunanistan

  • Eagle Plajı — Aruba

  • Praia da Falésia Plajı — Algarve, Portekiz

  • Banana Plajı — Phuket, Tayland

  • La Jolla Cove Plajı — San Diego, ABD

  • La Pelosa Plajı — Sardinya, İtalya

  • Manly Plajı — Sidney, Avustralya

  • Boulders Plajı — Simon’s Town, Güney Afrika

