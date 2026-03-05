Türkiye’nin Dibinde! Dünyanın En İyi İkinci Plajı Seçildi
Dünyanın en iyi plajlarını belirleyen uluslararası değerlendirmede yeni liste açıklandı. Milyonlarca kullanıcının yorumlarıyla oluşturulan sıralamada, Türkiye’ye oldukça yakın bir plaj ikinci sıraya yerleşti. Doğal güzelliği ve eşsiz kum yapısıyla öne çıkan bu sahil, dünya turizm gündeminde dikkat çekti.
Tripadvisor’ın 2026 Travelers’ Choice değerlendirmesinde dünyanın en iyi plajları açıklandı.
Girit Adası’nın güneybatı kıyısında yer alan Elafonisi Plajı, özellikle benzersiz kum rengiyle dünyaca ünlü.
Bölge aynı zamanda koruma altındaki bir doğa rezervi.
Dünyanın En İyi 10 Plajı (2026)
