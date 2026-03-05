Türkiye’nin Dibinde! Dünyanın En İyi İkinci Plajı Seçildi

Bu nedenle yapılaşma oldukça sınırlı tutuluyor ve plajın doğal dokusu büyük ölçüde korunuyor. Özellikle yaz aylarında Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen turistler, bu eşsiz sahili görmek için Girit’e akın ediyor.

Elafonisi Plajı’nın Türkiye’ye yakınlığı da dikkat çeken bir başka unsur. Ege’nin karşı kıyısında yer alan Girit’e Türkiye’den kısa sürede ulaşılabiliyor. Bu nedenle plaj, Türk tatilciler için de alternatif bir rota olarak öne çıkıyor.

Dünyanın en iyi plajları listesinde zirve Meksika’daki Isla Pasion’a giderken, ikinci sıradaki Elafonisi özellikle doğal güzelliği ve farklı kum yapısıyla öne çıkan destinasyonlardan biri olarak gösteriliyor.