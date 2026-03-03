onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ameliyatsız ve İlaçsız 72 Kilo Verdi: 2 Yılda Bambaşka Biri Oldu

Ameliyatsız ve İlaçsız 72 Kilo Verdi: 2 Yılda Bambaşka Biri Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.03.2026 - 16:03

Yıllarca kilo alıp verme döngüsünün içinde kalan 37 yaşındaki bir kadın, sonunda sürdürülebilir bir yöntemle 72 kilo vermeyi başardı. Ameliyat ya da ilaç kullanmadan ilerleyen bu süreçte, beslenme düzenini ve egzersiz alışkanlıklarını kalıcı biçimde değiştirdi.

Kaynak: https://graziamagazine.com/us/article...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yıllarca kilo verip geri alma döngüsünün içinde kalan 37 yaşındaki Norveçli Maria Kirkeland, sonunda sürdürülebilir bir yöntemle 72 kilo vermeyi başardı.

Yıllarca kilo verip geri alma döngüsünün içinde kalan 37 yaşındaki Norveçli Maria Kirkeland, sonunda sürdürülebilir bir yöntemle 72 kilo vermeyi başardı.

Üstelik bunu ameliyat ya da ilaç desteği olmadan, beslenme alışkanlıklarını ve egzersiz düzenini değiştirerek yaptı.

Yıllar Süren Kısır Döngü

Oslo bölgesinde yaşayan Maria, uzun süre katı diyetler ve sonrasında gelen kontrolsüz yeme atakları arasında gidip geldi. Birkaç gün süren sert kısıtlamaların ardından tatlı ve yüksek kalorili yiyeceklere yöneliyor, ardından suçluluk duygusuyla yeniden diyete başlıyordu. Bu döngü, zamanla daha fazla kilo almasına neden oldu.

Kilo sorunları çocukluk yıllarına uzanıyor. 12 yaşındayken kilosu nedeniyle zorbalığa maruz kalan Maria, bu süreçte yemek yemeyi ciddi şekilde kısıtladı. Bu durum adet düzensizliklerine yol açınca ailesi endişelendi. Sonrasında ise yemek, onun için bir tür duygusal sığınak haline geldi. Özellikle pandemi döneminde yaşadığı depresyon ve izolasyon, sağlıksız beslenme alışkanlıklarını daha da derinleştirdi.

Maria için kırılma noktası, kalori hesabını ve makro besin dengelerini öğrenmesi oldu.

Maria için kırılma noktası, kalori hesabını ve makro besin dengelerini öğrenmesi oldu.

2022’nin Temmuz ayında sosyal medya üzerinden güvenilir beslenme uzmanlarını takip etmeye başladı ve kalori açığı prensibini benimsedi. Bu yöntem, alınan kalorinin harcanandan düşük tutulmasına dayanıyor.

Kalori sayımı sayesinde tamamen aç kalmadan, porsiyon kontrolü yaparak kilo verebildi. Başlangıçta radikal değişiklikler yapmadı; zamanla daha fazla sebze, balık ve yağsız protein tüketmeye başladı. Evde yemek yapma sıklığını artırdı, işlenmiş gıdaları azalttı ve su tüketimini yükseltti. Ancak hiçbir besini tamamen yasaklamadı. Ona göre sürdürülebilirliğin anahtarı buydu.

Kardiyodan Ağırlığa Geçiş

İlk etapta kardiyo egzersizleriyle başlayan süreç, zamanla kuvvet antrenmanına evrildi. Protein alımını artırarak kas kütlesini destekledi. Son bir yıldır özellikle ağırlık çalışmasına odaklanan Maria, deadlift gibi temel kuvvet egzersizleriyle ilerleme kaydetti.

Fiziksel güç kazandıkça zihinsel olarak da güçlendiğini söylüyor. Daha önce zor görünen hareketleri yapabildiğini fark etmek, ona özgüven kazandırdı. Artık yeni şeyler denemekten daha az korktuğunu ve kendini daha özgür hissettiğini ifade ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın