Ameliyatsız ve İlaçsız 72 Kilo Verdi: 2 Yılda Bambaşka Biri Oldu
Kaynak: https://graziamagazine.com/us/article...
Yıllarca kilo alıp verme döngüsünün içinde kalan 37 yaşındaki bir kadın, sonunda sürdürülebilir bir yöntemle 72 kilo vermeyi başardı. Ameliyat ya da ilaç kullanmadan ilerleyen bu süreçte, beslenme düzenini ve egzersiz alışkanlıklarını kalıcı biçimde değiştirdi.
Maria için kırılma noktası, kalori hesabını ve makro besin dengelerini öğrenmesi oldu.
Maria için kırılma noktası, kalori hesabını ve makro besin dengelerini öğrenmesi oldu.
