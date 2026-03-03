Ameliyatsız ve İlaçsız 72 Kilo Verdi: 2 Yılda Bambaşka Biri Oldu

Üstelik bunu ameliyat ya da ilaç desteği olmadan, beslenme alışkanlıklarını ve egzersiz düzenini değiştirerek yaptı.

Yıllar Süren Kısır Döngü

Oslo bölgesinde yaşayan Maria, uzun süre katı diyetler ve sonrasında gelen kontrolsüz yeme atakları arasında gidip geldi. Birkaç gün süren sert kısıtlamaların ardından tatlı ve yüksek kalorili yiyeceklere yöneliyor, ardından suçluluk duygusuyla yeniden diyete başlıyordu. Bu döngü, zamanla daha fazla kilo almasına neden oldu.

Kilo sorunları çocukluk yıllarına uzanıyor. 12 yaşındayken kilosu nedeniyle zorbalığa maruz kalan Maria, bu süreçte yemek yemeyi ciddi şekilde kısıtladı. Bu durum adet düzensizliklerine yol açınca ailesi endişelendi. Sonrasında ise yemek, onun için bir tür duygusal sığınak haline geldi. Özellikle pandemi döneminde yaşadığı depresyon ve izolasyon, sağlıksız beslenme alışkanlıklarını daha da derinleştirdi.