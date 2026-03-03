onedio
Dünyanın Bilinen En Eski Mağara Resmi Keşfedildi: Tam 67 Bin Yıl Önce Çizilmiş!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.03.2026 - 17:07

Arkeoloji dünyası Endonezya’dan gelen büyüleyici bir haberle sarsıldı. Sulawesi Adası yakınlarındaki Muna Adası'nda bir kireçtaşı mağarasında keşfedilen el şablonu, tam 67 bin 800 yıl öncesine tarihlenerek 'dünyanın bilinen en eski mağara resmi' unvanını kazandı. Bu keşif, modern insanın sanatsal yaratıcılığının kökenlerini sanılandan çok daha geriye, günümüzden yaklaşık 15 bin yıl daha öncesine taşıyor.

Kaynak

Kaynak: https://news.griffith.edu.au/2026/01/...
Bilimin ışığında zaman yolculuğu gerçekleştirildi.

Griffith, Southern Cross ve Endonezya Ulusal Araştırma (BRIN) üniversitelerinden uzmanların ortak yürüttüğü çalışmada, resmin yaşını belirlemek için hassas bir yöntem olan “uranyum-seri tarihleme” kullanıldı. Resmin üzerini örten ince mineral tabakalarının analizi, bu el izinin on binlerce yıl boyunca bozulmadan günümüze ulaştığını kanıtladı. Mağaradaki diğer bulgular, toplulukların bu mekana binlerce yıl boyunca düzenli olarak geri döndüğünü ve sanatsal üretimlerini yaklaşık 20 bin yıl öncesine kadar sürdürdüklerini gösteriyor.

Duvardaki gizemli pençe detayı ve sembolizm.

Bu keşfi benzersiz kılan tek unsur yaşı değil. El şablonundaki sıra dışı bir tasarım detayı bilim insanlarını şaşırtmış durumda. İzi bırakan sanatçının parmak uçlarını bilerek daraltıp 'pençe benzeri' bir form oluşturduğu tespit edildi. Daha önce hiçbir kaya sanatında rastlanmayan bu üslubun insan ve hayvan arasındaki ruhsal bağı temsil eden sembolik bir anlatım olduğu düşünülüyor. Bu estetik müdahale, erken dönem insanının sadece dünyayı kaydettiğini değil, aynı zamanda soyut düşünme yetisine de sahip olduğunu kanıtlıyor.

Bulgular, sadece sanat tarihini değil, antropoloji dünyasındaki büyük tartışmaları da aydınlatıyor. Neredeyse 68 bin yıllık bu iz, insanların Güneydoğu Asya üzerinden Avustralya’ya (Sahul kıtası) geçiş rotalarını çok daha erken bir tarihte kullandığını gösteriyor. Sulawesi’deki bu ilk sanatçıların daha sonra Avustralya’ya yerleşen kadim halkların atalarıyla yakın akraba olduğu tahmin ediliyor. Bu keşif, Endonezya adalar zincirinin insanlık tarihinin en kritik göç duraklarından biri olduğunu bir kez daha tescilledi.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Yorum Yazın