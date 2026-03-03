Dünyanın Bilinen En Eski Mağara Resmi Keşfedildi: Tam 67 Bin Yıl Önce Çizilmiş!
Kaynak: https://news.griffith.edu.au/2026/01/...
Arkeoloji dünyası Endonezya’dan gelen büyüleyici bir haberle sarsıldı. Sulawesi Adası yakınlarındaki Muna Adası'nda bir kireçtaşı mağarasında keşfedilen el şablonu, tam 67 bin 800 yıl öncesine tarihlenerek 'dünyanın bilinen en eski mağara resmi' unvanını kazandı. Bu keşif, modern insanın sanatsal yaratıcılığının kökenlerini sanılandan çok daha geriye, günümüzden yaklaşık 15 bin yıl daha öncesine taşıyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilimin ışığında zaman yolculuğu gerçekleştirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Duvardaki gizemli pençe detayı ve sembolizm.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın