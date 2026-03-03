Dünyanın Bilinen En Eski Mağara Resmi Keşfedildi: Tam 67 Bin Yıl Önce Çizilmiş!

Bu keşfi benzersiz kılan tek unsur yaşı değil. El şablonundaki sıra dışı bir tasarım detayı bilim insanlarını şaşırtmış durumda. İzi bırakan sanatçının parmak uçlarını bilerek daraltıp 'pençe benzeri' bir form oluşturduğu tespit edildi. Daha önce hiçbir kaya sanatında rastlanmayan bu üslubun insan ve hayvan arasındaki ruhsal bağı temsil eden sembolik bir anlatım olduğu düşünülüyor. Bu estetik müdahale, erken dönem insanının sadece dünyayı kaydettiğini değil, aynı zamanda soyut düşünme yetisine de sahip olduğunu kanıtlıyor.

Bulgular, sadece sanat tarihini değil, antropoloji dünyasındaki büyük tartışmaları da aydınlatıyor. Neredeyse 68 bin yıllık bu iz, insanların Güneydoğu Asya üzerinden Avustralya’ya (Sahul kıtası) geçiş rotalarını çok daha erken bir tarihte kullandığını gösteriyor. Sulawesi’deki bu ilk sanatçıların daha sonra Avustralya’ya yerleşen kadim halkların atalarıyla yakın akraba olduğu tahmin ediliyor. Bu keşif, Endonezya adalar zincirinin insanlık tarihinin en kritik göç duraklarından biri olduğunu bir kez daha tescilledi.